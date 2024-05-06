В КГГА отрицают информацию о проблемах с работой станции "Почтовая площадь" и ее закрытии

В Киевской городской госадминистрации отреагировали на обвинения Государственной аудиторской службы в отсутствии реакции на предупреждение о возможных проблемах на станции метро "Почтовая площадь" и призвали не манипулировать темой работы столичного метрополитена.

В сообщении Госаудитслужбы говорится, что под угрозой разрушения оказался практически весь инфраструктурный узел, которым является "Почтовая площадь".

"Во время ее ("Почтовой площади") комиссионного осмотра... обнаружены недовыполненные работы по гидроизоляции, водоотводу и водопонижению. Также были зафиксированы признаки коррозии металла и разрушение защитного слоя бетона. Специалисты Госаудитслужбы пришли к выводам, что техническое состояние объекта постоянно ухудшается" а его дальнейшая эксплуатация без консервации или достройки крайне опасна", - отметили в ГАСУ.

Однако в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА опровергли слухи о возможном закрытии или ограничении работы станции метро "Почтовая площадь" в Киеве.

Согласно сообщению, станция, включая близлежащие перегонные туннели, находится в надлежащем техническом состоянии и функционирует в штатном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушных тревог.

По словам специалистов метрополитена, недавно был проведен внеплановый осмотр и обследование сооружений станции, по результатам которого деформации не выявлены. Риски подтопления, закрытия на ремонт или реконструкцию отсутствуют.

В Департаменте призвали блоггеров и СМИ не распространять непроверенную информацию и манипуляции по работе киевского метро, поскольку это может посеять панику среди населения и сыграть на руку врагу в информационной войне.

Также напомнили, что подземный пешеходный переход станции "Почтовая площадь" отделен от будущего многофункционального объекта капитальной перегородкой.

В ГАСУ добавляют, что реконструкция "Почтовой площади" вместе со строительством транспортной развязки, запущенной в 2014 году, обошлась бюджету Киева (по состоянию на конец 2022 года) более 445 млн грн. Сметная стоимость незавершенных работ на "Почтовой площади" (по состоянию на 31.12.2022) 87,8 млн. гривен.

Ремонт "синей" ветки метро в Киеве

Напомним, что 8 декабря власти Киева объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" на шесть месяцев.

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, указывающих, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.

Как сообщают в КГГА, работы на строительной площадке проходят 24/7. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро до конца лета 2024г.