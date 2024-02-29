Кличко обещает летом возобновить движение поездов на "синей" ветке метро в Киеве

Работы на закрытом участке "синей" ветки киевского метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику. Уже летом движение поездов на шести станциях должно быть возобновлено.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Замечу, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику. Поэтому движение поездов должно быть возобновлено уже летом", - отметил Кличко.

Он напомнил, что людям, вынужденным делать пересадку, возвращают на транспортную карточку средства за проезд в наземном транспорте. Так что горожане не переплачивают за проезд, ведь фактически платят только один раз.

Кроме того, глава столицы опроверг слухи о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро.

"Это ложь, которую умышленно распространяют! Распространяют, чтобы взбудоражить людей. И это опасная тенденция. Ведь когда врали о якобы закрытых станциях на синей ветке - в то время, как они работали как укрытие, - люди не ходили в них как в укрытие. Речь идет о безопасности людей!" – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также рассказал и о мостовых сооружениях, находящихся в ограниченно трудоспособном и нетрудоспособном состояниях, и требующих особого внимания. Кличко сообщил, что специалисты предприятия "Киевавтодормост" ведут постоянный мониторинг их технического состояния – как отдельных конструктивных элементов, так и сооружений в целом. Поэтому при необходимости выполняют ремонтные работы.

По словам мэра Киева, в ближайшее время планируют начать ремонтировать мост Метро. Ремонтные работы будут продолжаться в течение года. Движение по мосту полностью перекрывать не будут, только частично.

Напомним, ранее Кличко заявил, что движение метрополитена на поврежденном участке между станциями "Демеевская" и "Лыбидская", возобновят осенью 2024 года.

Отметим, что Максим Шкиль, владелец группы компаний "Автострада", которая выполняет подготовительные работы, заявил, что возобновление эксплуатации перегонного тоннеля между станциями столичного метрополитена "Лыбидская" и "Демеевская" планируется на осень. В настоящее время восстановительные работы ведутся как внутри туннеля, так и снаружи.

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что власти Киева объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" с 8 декабря на шесть месяцев.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше.

Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, указывающих, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.