В КГГА заверили, что не будут закрывать мост Метро

Планируемое на следующий год выполнение работ по усилению опор моста Метро в Киеве не повлияет на работу столичного метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Там призывают киевлян не верить лживой информации анонимных Telegram-каналов.

"В интернете распространяется очередная волна лжи, которую медиа печатают, не разобравшись. На сегодняшний день разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году запланировано выполнение этих работ – подчеркнул директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

Он отметил, что на работу столичного метрополитена выполнение работ не повлияет.

"Красная" ветвь метро будет работать в штатном режиме", - отметил Кандибор.

Мост Метро в аварийном состоянии

19 декабря украинские СМИ распространили информацию о том, что в Киеве частично может закрыться "красная ветка" метро. Это связано с аварийным состоянием моста Метро и необходимостью проведения ремонтных работ.

Как в эфире телемарафона сказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности Андрей Витренко, мост Метро находится в аварийном состоянии по меньшей мере два года, однако бюджет на проведение капитального ремонта заложили только в этом году.

"Если покажет экспертиза, что мост Метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ, и если будет подтверждено, что он аварийно опасен, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега", - объяснил чиновник.

В то же время он отмечает, что такой сценарий чуть ли не катастрофичен для Киева, где и так не хватает мостов для транспортного сообщения.

"Это стратегические объекты для передвижения не только граждан. У нас в стране военное положение, которое связано с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны. Поэтому это страшное событие, которое может произойти в любой момент", - признал Витренко.

Ранее глава "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский сказал, что, несмотря на важность ремонта на мосту, на метрополитен это никак не повлияет.

"Мост Метро, действительно, находится в очень тяжелом, как говорится, "уставшем" состоянии. Он нуждается в капитальном ремонте. Но ничего критического со стороны метрополитена там не происходит. Мы регулярно проводим обследование наших путей специальными путеизмерительными машинами. То есть это не визуальный обзор," а осмотр с помощью специальной техники", – пояснил он.

Отметим, что в Киеве также не планируют закрывать и останавливать работу перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко", которые находятся на участке Оболонско-Теремковской линии. Кроме того, плановый ремонт на этом участке будет проведен летом следующего года.

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева сначала объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" с 9 декабря на шесть месяцев.

Однако фактическое движение поездов на этом участке было срочно остановлено уже через несколько часов. Городские власти заявили, что действительно надеялись эксплуатировать ее еще до конца дня пятницы, однако обследования показали, что это крайне опасно.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше.

Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть "синей ветки" закрыли.