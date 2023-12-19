У КМДА запевнили, що не закриватимуть міст Метро

Заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро у Києві не вплине на роботу столичного метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Там закликають киян не вірити брехливій інформації анонімних Telegram-каналів.

"Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт– підкреслив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Він наголосив, що на роботу столичного метрополітену виконання робіт не вплине.

"Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі",- зауважив Кандибор.

Міст Метро у аварійному стані

19 грудня українські ЗМІ поширили інформацію про те, що в Києві частково може закритися "червона гілка" метро. Це пов'язано з аварійним станом моста Метро та необхідністю провести ремонтні роботи.

Як в ефірі телемарафону сказав голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко, міст Метро перебуває в аварійному стані щонайменше два роки, проте бюджет на проведення капітального ремонту заклали лише в цьому році.

"Якщо покаже експертиза, що міст Метро треба буде закривати, зараз виділені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт, і якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який сполучає два береги", - пояснив чиновник.

Водночас він зазначає, що такий сценарій є мало не катастрофічним для Києва, де й так не вистачає мостів для транспортного сполучення.

"Це стратегічні об'єкти для пересування не лише громадян. У нас в країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями й необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися будь-якої миті", - визнав Вітренко.

Раніше очільник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський сказав, що попри важливість ремонту на мосту, на метрополітен це ніяк не вплине.

"Міст Метро, дійсно, перебуває у дуже важкому, як кажуть, "втомленому" стані. Він потребує капітального ремонту. Але нічого критичного з боку метрополітену там не відбувається. Ми регулярно проводимо обстеження наших колій спеціальними колієвимірювальними машинами. Тобто це не візуальний огляд, а огляд за допомогою спеціальної техніки", - пояснив він.

Зауважимо, у Києві також не планують закривати та зупиняти роботу перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка", які знаходяться на ділянці Оболонсько-Теремківської лінії. Окрім того, плановий ремонт на цій ділянці буде проведений влітку наступного року.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва спершу оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" з 9 грудня на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях тепер залишаться шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше.

Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.