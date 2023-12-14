Київ компенсуватиме "зайві" поїздки наземним транспортом між "Теремками" й "Либідською": коли запрацює система

Київська міська рада 14 грудня ухвалила рішення яке дозволить пасажирам метро не переплачувати за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська" внаслідок нещодавнього закриття руху поїздів між нею та наступною станцією "Деміївська".

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, кияни "отримуватимуть компенсацію поїздок" за пересадку на автобуси та тролейбуси, завдяки чому проїзд з відокремленої нині ділянки Оболонсько-Теремківської лінії до будь-якої іншої станції метро, як і раніше, коштуватиме 8 гривень.

За його словами, під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці, а вночі "зайві" поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро, зрештою платитиме тільки за одну поїздку. Система повернення поїздок запрацює з понеділка, 18 грудня. Деталі її роботи будуть опубліковані в п'ятницю.

Що сталося з лінією метро на Теремки

Нагадаємо, що рух між станціями "Либідська" та "Деміївська" було екстрено закрито 8 грудня з безпекових причин - через надмірне протікання води з піском у тунель. Таким чином, незадіяними у перевезеннях виявилися шість станцій - від "Деміївської" до "Теремків". Втім, вони продовжили цілодобову роботу в режимі укриття.

Замість закритої ділянки метро було терміново запущено автобусний маршрут №2-м, на який обіцяли випускати 60 машин з інтервалом руху в 1 хвилину. Автобуси зупиняються лише біля станцій метро, натомість додатковою і кінцевою зупинкою є "Кібернетичний центр". Також змінено інші маршрути автобусів і тролейбусів, аби посилити дублювання метро.

Однак вже з 13 грудня було поновлено рух між "Деміївською" та "Теремками" обидвома тунелями у човниковому режимі. Оскільки там працюють лише два поїзди, інтервал руху на ділянці становить 13-18 хвилин, що радикально більше, ніж коли метро тут працювало в нормальному режимі.

Крім того, з 13 грудня безпосередньо між сусідніми станціями "Либідська" й "Деміївська" запущено тимчасовий автобусний міні-маршрут №60. Втім, його недоліком є відсутність зручної пересадки з метро у напрямку з "Деміївської" до "Либідської", оскільки через відсутність в цьому місці можливості лівого повороту на проспекті Науки автобуси змушені обертатися через розв'язку на вулиці Саперно-Слобідській.