В Києві хочуть запровадити єдиний квиток або безкоштовний проїзд автобусом між "Либідською" та "Теремками"

Столична влада планує вирішити вже найближчим часом питання переплати пасажирами за проїзд внаслідок екстреного закриття руху поїздів метро на перегоні між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Про це в коментарі виданню "РБК-Україна" повідомив голова фракції "УДАР" у Київській міській раді, радник мера Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець. За його словами, розглядаються опції запровадження єдиного квитка та безкоштовності автобусного маршруту, запущеного для дублювання "відірваної" частини Оболонсько-Теремківської лінії метро, рух по якій було обмежено відновлено напередодні.

"Я вважаю це найголовнішім питанням. Тому що це стосується насамперед комфорту та справедливості щодо людей. Воно вже на фініші. Зараз вирішується - чи буде це єдиний квиток або ж автобус буде просто безкоштовно їздити від станції метро "Либідська" і до "Теремків", - сказав Білоцерковець.

За словами депутата, питання стосовно того, щоб люди не сплачували двічі чи тричі при проїзді від "Либідської" до "Теремків", буде вирішено "буквально сьогодні-завтра".

Білоцерковець зазначив, що у міста є технічна можливість впровадження єдиного квитка, якщо таке рішення ухвалять. Поки ж вирішується, хто саме буде отримувати відповідні пільги - метрополітен, чи "Київпастранс".

Проблема з синьою лінією метро

Нагадаємо, що рух між станціями "Либідська" та "Деміївська" було екстрено закрито 8 грудня через протікання води з піском у тунель. Таким чином, незадіяними у перевезеннях виявилися шість станцій - від "Деміївської" до "Теремків", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Замість закритої ділянки метро було терміново запущено автобусний маршрут №2-м, на який обіцяли випускати 60 машин з інтервалом руху в 1 хвилину. Автобуси зупиняються лише біля станцій метро, натомість додатковою і кінцевою зупинкою буде "Кібернетичний центр".

З 13 грудня було поновлено рух між "Деміївською" та "Теремками" обидвома тунелями у човниковому режимі. Оскільки там працюють лише два поїзди, інтервал руху на ділянці становить 13-18 хвилин, що радикально більше, ніж коли метро тут працювало в нормальному режимі.

Зазначимо при цьому, що лише напередодні директор комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявляв, що варіанти вирішення питання переплати пасажирами через пересадки на транспорті на напрямку синьої лінії метро не розглядалося.

В свою чергу, директор департаменту транспортної інфраструктури мерії Києва Руслан Кандибор дав зрозуміти, що тунель, паралельний тому, де була виявлена небезпека, є неушкодженим, і у столичної влади "є велике бажання" запустити якимось чином і сполучення між "Либідською" та "Деміївською", використовуючи лише його. Втім, як це зробити, не збивши графік руху на "Либідській", наразі незрозуміло.