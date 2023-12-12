В Києві все ж запускають човниковий рух у метро між "Деміївською" та "Теремками" (РОЗКЛАД)

Вже з середи, 13 грудня, в київському метрополітені має запрацювати човниковий рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки". Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства.

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На цій ділянці кожною з двох колій курсуватимуть поїзди з інтервалом 13 та 17 хвилин, у залежності від напрямку руху. Також станції цієї ділянки, як і всі інші підземні станції, продовжать цілодобово працювати в режимі укриття.

"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі. Працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей на платформах", - зазначають у "Київському метрополітені".

Також на станціях розмістять навігаційні матеріали, де зазначено режим роботи синьої (Оболонсько-Теремківської) лінії метро, а також графік човникового руху поїздів. Він буде здійснюватися з 6:30 до 22:00. Всього протягом дня буде здійснюватися 62 відправлення в кожному напрямку.

Нагадаємо, що рух між станціями "Либідська" та "Деміївська" було екстрено закрито 8 грудня через протікання води з піском у тунель. Наземним транспортом між ними наразі є автобус №2-м, запущений вздовж всієї ділянки з семи станцій до Кібернетичного центру, автоуси №38-д та №60, тролейбуси №43-к та №12.

Зазначимо при цьому, що напередодні директор департаменту транспортної інфраструктури мерії Києва Руслан Кандибор дав зрозуміти, що тунель, паралельний тому, де була виявлена небезпека, є неушкодженим, і у столичної влади "є велике бажання" запустити якимось чином і сполучення між "Либідською" та "Деміївською", використовуючи лише його. Втім, як це зробити, не збивши графік руху на "Либідській", наразі незрозуміло.

Джерело фото: ua.depositphotos.com