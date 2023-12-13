В Киеве хотят ввести единый билет или бесплатный проезд автобусом между "Лыбидской" и "Теремками"

Столичные власти планируют решить уже в ближайшее время вопрос переплаты пассажирами за проезд в результате экстренного закрытия движения поездов метро на перегоне между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

Об этом в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщил глава фракции "УДАР" в Киевском городском совете, советник мэра Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец. По его словам, рассматриваются опции введения единого билета и бесплатности автобусного маршрута, запущенного для дублирования "оторванной" части Оболонско-Теремковской линии метро, движение по которой было ограниченно возобновлено накануне.

"Я считаю это самым главным вопросом. Потому что это касается прежде всего комфорта и справедливости по отношению к людям. Он уже на финише. Сейчас решается - будет ли это единый билет или же автобус будет просто бесплатно ездить от станции метро "Лыбедская" и до "Теремков", – сказал Белоцерковец.

По словам депутата, вопрос о том, чтобы люди не платили дважды или трижды при проезде от "Лыбедской" до "Теремков", будет решен "буквально сегодня-завтра".

Белоцерковец отметил, что у города есть техническая возможность введения единого билета, если такое решение будет принято. Пока же решается, кто именно будет получать соответствующие льготы - метрополитен или "Киевпастранс".

Проблема с синей линией метро

Напомним, что движение между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" было экстренно закрыто 8 декабря из-за протекания воды с песком в тоннель. Таким образом, незадействованными в перевозках оказались шесть станций – от "Демеевской" до "Теремков", хотя они продолжили круглосуточную работу в режиме укрытия.

Вместо закрытого участка метро был срочно запущен автобусный маршрут №2-м, на который обещали выпускать 60 машин с интервалом движения в 1 минуту. Автобусы останавливаются только возле станций метро, а дополнительной и конечной остановкой будет "Кибернетический центр".

С 13 декабря было возобновлено движение между "Демеевской" и "Теремками" обеими тоннелями в челночном режиме. Поскольку там работают лишь два поезда, интервал движения на участке составляет 13-18 минут, что радикально больше, чем когда метро здесь работало в нормальном режиме.

Отметим при этом, что накануне директор коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский заявлял, что варианты решения вопроса переплат пассажирами вследствие пересадок на транспорте на направлении синей линии метро пока не рассматривался.

В свою очередь, директор департамента транспортной инфраструктуры мэрии Киева Руслан Кандибор дал понять, что туннель, параллельный тому, где была выявлена опасная ситуация, невредим, и у столичных властей "есть большое желание" запустить неким образом и сообщение между "Лыбедской" и "Демеевской", используя только его. Впрочем, как это сделать, не сбив график движения на "Лыбидской", пока непонятно.