Затопление метро: правоохранители проводят обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и КГГА

Полиция Киева проводит обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях Киевской городской государственной администрации.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации «Служебная халатность» (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"Следствие должно проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки", – подчеркивают в МВД.

В ведомстве добавляют, что правоохранители должны установить ответственных лиц, из-за действий или бездействия которых произошли разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена.

Почему Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева сначала объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" с 9 декабря на шесть месяцев.

Однако фактическое движение поездов на этом участке было срочно остановлено уже через несколько часов. Городские власти заявили, что действительно надеялись эксплуатировать ее еще до конца дня пятницы, однако обследования показали, что это крайне опасно.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше.

Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть "синей ветки" закрыли.