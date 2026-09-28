США можуть заборонити експорт дизеля через рекордні ціни на пальне

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже серйозно" розглядає введення заборони на експорт американського дизельного пального, аби зупинити зростання цін усередині країни.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Спілкуючись із журналістом Fox News на турнірі з гольфу біля Чикаго, Трамп пояснив, що такий крок може призвести до невеликого подорожчання бензину для легкових авто, але уряд все одно розглядає цю можливість і може на неї піти.

Обмежити вивіз пального закликали законодавці з аграрних штатів у розпал осіннього збору врожаю. Ситуація на світовому ринку загострилася через проблеми з поставками в Ормузькій протоці та українські удари по російських нафтопереробних заводах. Через це США стали для світу резервним постачальником останньої надії, а експорт дизеля минулого місяця підскочив до тижневого рекорду — майже 2 млн барелів на добу.

Ціновий рекорд перед виборами та суперечки у владі

Дизель живить сільгосптехніку, вантажні потяги, вантажівки та фургони доставки. Минулого тижня роздрібні ціни на пальне в США побили рекорд і становлять у середньому близько 6,50 долара за галон. Це посилює тривогу виборців щодо вартості життя напередодні проміжних виборів у листопаді.

Наслідки можливої короткострокової заборони експорту вже вивчають директор Національної економічної ради Кевін Хассетт, міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник США Джеймісон Грір.

Водночас керівники нафтових компаній та галузеві асоціації виступають проти ембарго і пропонують натомість тимчасово скасувати федеральний акциз на дизель. Проте це викликало внутрішні суперечки через процедуру, особливо під час передборчої перерви в Палаті представників. Міністр енергетики Кріс Райт зазначив, що уряд веде переговори з переробниками про добровільне обмеження поставок замість офіційної державної заборони.

Що це означає для інших країн

У разі запровадження обмежень ціни на дизель у США можуть швидко піти вниз, принаймні на короткий період. Водночас зупинка експорту змусить союзників Америки, зокрема Велику Британію та Бразилію, терміново шукати інших постачальників пального.

Через це деякі компанії вже додають у контракти спеціальні захисні пункти на випадок паузи у поставках за кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп наполягає на запровадженні повної заборони на експорт американського дизельного пального. Такий крок нафтова галузь США обговорювала протягом останніх кількох тижнів, а можливе набуття чинності цих обмежень загрожує важкими наслідками для світового та внутрішнього енергетичного ринку.