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Світовий дефіцит дизельного пального триватиме до 2027 року: сховища порожніють

АЗС
Світовий дефіцит дизельного пального триватиме до 2027 року / Unsplash

Світовий брак дизельного пального, спричинений війнами в Ірані та Україні, навряд чи послабиться раніше 2027 року. Запаси пального у світі впали до історичного мінімуму, а ціни підскочили до рекордних позначок, що тисне на аграріїв, промисловість і перевізників.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Бойові дії заблокували постачання мільйонів барелів нафтопродуктів на добу з Близького Сходу та Росії. У США роздрібні ціни на дизель цього місяця вперше перевищили позначку 6 доларів за галон. 

Про тривалу кризу свідчить і поведінка трейдерів та переробників у Північній Америці, адже вони масово відмовляються продовжувати договори оренди нафтосховищ, оскільки через брак ресурсу немає чого заливати в резервуари. 

За даними брокера The Tank Tiger, доступні для оренди вільні місткості в регіоні досягли чотирирічного максимуму в 13 млн барелів.

Виснаження запасів у США та світі

За оцінкою Управління енергетичної інформації США, американські запаси дизелю знизилися до 107,9 млн барелів — це найнижчий показник для цієї пори року з початку спостережень у 1982 році. 

За прогнозами аналітиків, рівень запасів опуститься нижче від 100 млн барелів і триматиметься нижче від п'ятирічного мінімуму до кінця 2026 року та більшу частину 2027-го.

Подібна ситуація склалася і в інших ключових регіонах світу:

  • у головному європейському хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен запаси дизелю в липні виявилися на 16% нижчими за середній показник останніх п'яти років;
  • у Сінгапурі запаси дистилятів становлять близько 8,2 млн барелів, що помітно менше за минулорічні 9,6 млн;
  • Москва планує подовжити заборону на експорт дизелю до кінця жовтня, що ще більше скорочує надходження пального на світовий ринок;
  • певне полегшення дає Китай, який нарощує експорт, а також висока прибутковість переробки нафти, яка заохочує заводи випускати більше пального.

Водночас експерти попереджають, що будь-яка подальша ескалація бойових дій на Близькому Сході чи в Україні, як і аварія на будь-якому великому НПЗ, миттєво спровокують новий стрибок цін на пальне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світовий дефіцит дизельного пального триватиме всю зиму. Світова пропозиція пального залишатиметься вкрай обмеженою щонайменше до кінця холодного сезону через брак вільних нафтопереробних потужностей, заборону експорту з Росії та наближення пікового зимового попиту.

Автор:
Максим Кольц

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