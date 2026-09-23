Трамп готує заборону на експорт дизеля зі США: як це загрожує світовій економіці

Президент США Дональд Трамп наполягає на запровадженні повної заборони на експорт американського дизельного пального. Такий крок нафтова галузь США обговорювала протягом останніх кількох тижнів, а можливе набуття чинності цих обмежень загрожує важкими наслідками для світового та внутрішнього енергетичного ринку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Сполучені Штати є найбільшим у світі постачальником середніх дистилятів — категорії нафтопродуктів, куди входять дизельне та авіаційне пальне.

Потенційне вилучення американського ресурсу відбудеться в умовах, коли решта ключових світових експортерів (Саудівська Аравія, Росія, Кувейт та ОАЕ) уже скоротили відвантаження через бойові дії на Близькому Сході, блокаду Ормузької протоки та удари українських дронів по російських НПЗ.

Хто найбільше постраждає від обмежень

За даними аналітичної платформи Kpler, зупинка американського експорту миттєво вдарить по кількох регіонах:

найбільшими покупцями дизеля зі США залишаються країни Латинської Америки — Мексика, Чилі та Бразилія;

дефіцит гостро відчує Європа, де Сполучені Штати наразі є основним і найбільшим окремим постачальником пального;

знайти альтернативу практично неможливо, оскільки традиційні резервні постачальники (РФ та країни Перської затоки) самі перебувають у кризі постачань.

Наслідки для самої Америки

Введення обмежень не гарантує зниження цін на пальне всередині США. Експерти вказують, що в разі зупинки експорту нафтосховища на узбережжі Мексиканської затоки швидко переповняться. Це змусить американські НПЗ скорочувати переробку нафти, що призведе до падіння випуску інших видів палива та спровокує загальний ріст цін.

В Американському інституті нафти (API) вже заявили, що обмеження експорту не розв'яже проблему високої вартості, а навпаки скоротить роботу нафтопереробних підприємств, завдасть збитків світовій економіці та спричинить ще вищі ціни в самих США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світовий дефіцит дизельного пального триватиме до 2027 року. Світовий брак дизельного пального, спричинений війнами в Ірані та Україні, навряд чи послабиться раніше 2027 року. Запаси пального у світі впали до історичного мінімуму, а ціни підскочили до рекордних позначок, що тисне на аграріїв, промисловість і перевізників.