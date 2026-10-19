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BankID розширює можливості дистанційної ідентифікації клієнтів для бізнесу

Через BankID тепер можна авторизуватися в нових сервісах
Через BankID тепер можна авторизуватися в нових сервісах

У третьому кварталі 2026 року через систему BankID Національного банку України здійснили 33,2 млн успішних ідентифікацій – на 1% більше, ніж у попередньому кварталі. У середньому система забезпечувала близько 360 тис. ідентифікацій користувачів щодоби.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Протягом кварталу до BankID приєдналася низка нових сервісів. Зокрема, у вересні безпосередньо до системи підключили мобільний застосунок "Армія+", що має спростити авторизацію військовослужбовців.

Фото 2 — BankID розширює можливості дистанційної ідентифікації клієнтів для бізнесу

Ця інтеграція стала продовженням співпраці НБУ та Міністерства оборони, яка раніше розпочалася із застосунку "Резерв+".

Також авторизація через BankID стала доступною у застосунку 112 Ukraine, призначеному для зв'язку з екстреними службами, та в застосунку "Мій Паспортний Сервіс" державного підприємства "Документ", через який можна отримувати паспортні послуги.

До системи також приєднався Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського для надання доступу до внутрішніх сервісів університету.

Крім того, BankID почали використовувати три мікрофінансові установи – "Терра Кредит", "Кредит Ту Ю" та "Мега Кредит". Система дає їм змогу дистанційно ідентифікувати клієнтів під час оформлення онлайн-кредитів.

Наразі до BankID НБУ підключені 37 абонентів-ідентифікаторів та 120 абонентів – надавачів послуг.

Нагадаємо, з 24 червня 2026 року НБУ відновив тарифи BankID для комерційних абонентів. Для фізичних осіб – користувачів системи та надавачів виключно некомерційних послуг доступ до BankID залишається безоплатним.

Автор:
Тетяна Гойденко

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