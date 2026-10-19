Через BankID теперь можно авторизироваться в "Армия+", 112 Ukraine и паспортном сервисе

В третьем квартале 2026 года через систему BankID Национального банка Украины осуществили 33,2 млн. успешных идентификаций – на 1% больше, чем в предыдущем квартале. В среднем система обеспечивала около 360 тыс. идентификаций пользователей в сутки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

В течение квартала к BankID присоединился ряд новых сервисов. В частности, в сентябре непосредственно к системе подключили мобильное приложение "Армия+", которое должно упростить авторизацию военнослужащих.

Эта интеграция стала продолжением сотрудничества НБУ и Министерства обороны, которое ранее началось с приложения "Резерв+".

Также авторизация через BankID стала доступна в приложении 112 Ukraine, предназначенном для связи с экстренными службами, и в приложении "Мой Паспортный Сервис" государственного предприятия "Документ", через который можно получать паспортные услуги.

К системе также подключился Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского для предоставления доступа к внутренним сервисам университета.

Кроме того, BankID начали использовать три микрофинансовых учреждения – "Терра Кредит", "Кредит Ту Ю" и "Мега Кредит". Система позволяет им дистанционно идентифицировать клиентов при оформлении онлайн-кредитов.

В настоящее время к BankID НБУ подключены 37 абонентов-идентификаторов и 120 абонентов – поставщиков услуг.

Напомним, с 24 июня 2026 года НБУ возобновил тарифы BankID для коммерческих абонентов. Для физических лиц – пользователей системы и предоставляющих исключительно некоммерческие услуги доступ к BankID остается безвозмездным.