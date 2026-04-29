В BankID НБУ снова вводят плату за коммерческие услуги: кого касается

BankID НБУ
BankID НБУ возвращает тарифы / Pixabay

В системе BankID НБУ с 24 июня 2026 года возобновляются тарифы на услуги, предоставляемые Национальным банком Украины коммерческим абонентам. Речь идет о подключении к системе и обработке успешных электронных идентификаций пользователей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Сколько стоит BankID НБУ

Восстановление тарифов осуществляется с целью обеспечения дальнейшего развития системы и покрытия расходов на ее техническое сопровождение.

Указанные тарифы применяются исключительно к коммерческим абонентам – банкам и другим юридическим лицам, оказывающим платные услуги, и не распространяются на физических лиц – пользователей системы.

В то же время Национальный банк сохраняет бесплатный доступ для абонентов, использующих систему BankID НБУ для предоставления исключительно некоммерческих услуг, в частности, государственных учреждений, учебных заведений публичного права и общественных организаций.

Так, для коммерческих абонентов вводятся обновленные тарифы на услуги Национального банка (тарифы указаны без учета НДС, услуги подлежат налогообложению НДС):

  1. Подключение коммерческого абонента к системе:
    • абонента-идентификатора – 18000 грн;
    • абонента – предоставлятеля услуг/абонента – предоставлятеля услуг со специальным статусом – 14 000 грн;
  4. Подключение к системе дополнительного абонентского узла – 10000 грн;
  5. Подключение к системе дополнительного портала услуг – 10000 грн;
  6. Обработка системой каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между коммерческими абонентами (плательщиками за этой услугой является коммерческий абонент – поставщик услуг и абонент-идентификатор) – 0,25 грн.

Сегодня Система BankID НБУ насчитывает 37 абонентов-идентификаторов и 115 участников – поставщиков услуг.

Напомним, пользователи приложения "Мобильный Сбер" теперь могут подтверждать свое лицо через систему BankID НБУ. Эта функция упрощает получение государственных, финансовых и других онлайн услуг, обеспечивая быструю и безопасную аутентификацию.

Автор:
Ольга Опенько