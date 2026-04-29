У BankID НБУ знову запроваджують плату за комерційні послуги: кого стосується

BankID НБУ повертає тарифи / Pixabay

У системі BankID НБУ з 24 червня 2026 року відновлюються тарифи на послуги, які Національний банк України надає комерційним абонентам. Йдеться про підключення до системи та оброблення успішних електронних ідентифікацій користувачів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Скільки коштує BankID НБУ

Відновлення тарифів запроваджується з метою забезпечення подальшого розвитку системи та покриття витрат на її технічне супроводження.

Зазначені тарифи застосовуються виключно до комерційних абонентів - банків та інших юридичних осіб, які надають платні послуги, і не поширюються на фізичних осіб - користувачів системи.

Водночас Національний банк зберігає безоплатний доступ для абонентів, які використовують систему BankID НБУ для надання виключно некомерційних послуг, зокрема державних установ, закладів освіти публічного права та громадських організацій.

Так, для комерційних абонентів запроваджуються оновлені тарифи на послуги Національного банку (тарифи зазначено без урахування ПДВ, послуги підлягають оподаткуванню ПДВ):

  1. Підключення комерційного абонента до системи:
    • абонента-ідентифікатора – 18 000 грн;
    • абонента ‒ надавача послуг / абонента ‒ надавача послуг зі спеціальним статусом – 14 000 грн;
  4. Підключення до системи додаткового абонентського вузла – 10 000 грн;
  5. Підключення до системи додаткового порталу послуг – 10 000 грн;
  6. Оброблення системою кожного успішного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації між комерційними абонентами (платниками за цією послугою є комерційний абонент ‒ надавач послуг та абонент-ідентифікатор) – 0,25 грн.

Сьогодні Система BankID НБУ налічує 37 абонентів-ідентифікаторів та 115 учасників – надавачів послуг.

Нагадаємо, користувачі застосунку "Мобільний Ощад" тепер можуть підтверджувати свою особу через систему BankID НБУ. Ця функція спрощує отримання державних, фінансових та інших онлайн-послуг, забезпечуючи швидку та безпечну автентифікацію.

Автор:
Ольга Опенько