Трамп готовит запрет на экспорт дизеля из США: как это угрожает мировой экономике

Президент США Дональд Трамп настаивает на введении полного запрета на экспорт американского дизельного горючего. Такой шаг нефтяная отрасль США обсуждала за последние несколько недель, а возможное вступление в силу этих ограничений чревато тяжелыми последствиями для мирового и внутреннего энергетического рынка.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире поставщиком средних дистиллятов — категории нефтепродуктов, включающих дизельное и авиационное топливо.

Потенциальное изъятие американского ресурса произойдет в условиях, когда остальные ключевые мировые экспортеры (Саудовская Аравия, Россия, Кувейт и ОАЭ) уже сократили отгрузку из-за боевых действий на Ближнем Востоке, блокады Ормузского пролива и ударов украинских дронов по российским НПЗ.

Кто больше всего пострадает от ограничений

По данным аналитической платформы Kpler, остановка американского экспорта мгновенно ударит по нескольким регионам:

крупнейшими покупателями дизеля из США остаются страны Латинской Америки – Мексика, Чили и Бразилия;

дефицит остро ощутит Европа, где Соединенные Штаты сейчас являются основным и крупнейшим отдельным поставщиком топлива;

найти альтернативу практически невозможно, поскольку традиционные резервные поставщики (РФ и страны Персидского залива) сами находятся в кризисе поставок.

Последствия самой Америки

Введение ограничений не гарантирует снижения цен на топливо внутри США. Эксперты указывают, что в случае остановки экспорта нефтехранилища на побережье Мексиканского залива быстро переполнятся. Это вынудит американские НПЗ сокращать переработку нефти, что приведет к падению выпуска других видов топлива и спровоцирует общий рост цен.

В Американском институте нефти (API) уже заявили, что ограничение экспорта не решит проблему высокой стоимости, а наоборот сократит работу нефтеперерабатывающих предприятий, нанесет ущерб мировой экономике и повлечет еще более высокие цены в самих США.

Напомним, ранее сообщалось, что мировой дефицит дизельного горючего будет продолжаться до 2027 года. Мировая нехватка дизельного горючего, вызванная войнами в Иране и Украине, вряд ли ослабнет раньше 2027 года. Запасы горючего в мире упали до исторического минимума, а цены подскочили к рекордным отметкам, что давит на аграриев, промышленность и перевозчиков.