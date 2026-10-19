Цены на сыр в Украине растут на фоне конкуренции с импортом

За январь-сентябрь 2026 импорт твердых и полутвердых сыров в Украину вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В то же время, сократился экспорт отдельных категорий сырной продукции, а производители столкнулись с ростом затрат и усилением конкуренции.

Как пишет Dilo, об этом информирует Инфагро.

Импорт сыров продолжает расти

Из-за ужесточения конкуренции украинские производители ежемесячно недополучали возможность реализовать в среднем около 500 тонн сыра.

Другие категории сырной продукции также демонстрируют рост импорта. В частности, поставки белых сыров за январь-сентябрь увеличились на 21%, а плавленых - на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отечественным производителям не удалось удержать свои позиции даже в сегменте плавленых сыров, невзирая на незначительное увеличение потребления этой продукции.

Участники рынка рассчитывают, что в четвертом квартале украинские предприятия смогут вернуть часть внутреннего рынка, ранее занятую импортерами. В то же время, возможности для такого восстановления ограничены необходимостью повышать цены на фоне роста затрат.

Цены на сыр в Украине растут

В октябре 2026 года производители повысили базовые цены на традиционные сыры для дистрибьюторов.

Экспортеры также стремятся пересмотреть цены в сторону увеличения. Однако возможности украинских поставщиков ограничивают высокую стоимость их продукции по сравнению с европейскими и белорусскими аналогами.

Дальнейшее удорожание может усложнить конкуренцию как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Кроме того, более высокие цены способны сдерживать спрос, что усложнит наращивание продаж украинских сырзаводов.

Экспорт сокращается

После двух лет рост экспорта сырного продукта несколько уменьшился. Еще более существенно сократились внешние поставки полутвердых сыров - на 12%. Экспорт плавленых сыров и творожных продуктов снизился на 19%.

В сентябре 2026 года крупнейшими направлениями экспорта украинского сыра и сырного продукта были Казахстан и Молдова. На них приходилось соответственно 52% и 24% поставок.

Еще 6% экспорта направились в Ливию, 4% – Азербайджан, 3% – в Грузию. На другие страны совокупно пришлось 10%.

Таким образом, значительная часть украинского экспорта сырной продукции сосредоточена на нескольких рынках, что повышает важность сохранения спроса и конкурентных цен в этих направлениях.

Перспективы рынка

Украинские сыровары завершили третий квартал 2026 г. в условиях усиления конкуренции с импортом, роста производственных затрат и сокращения экспорта отдельных категорий продукции.

В четвертом квартале ключевой задачей для производителей станет восстановление доли внутреннего рынка без чрезмерного повышения цен. В то же время, сохранение конкурентоспособности на внешних рынках будет зависеть от себестоимости продукции, ценовой политики и возможностей украинских предприятий конкурировать с иностранными поставщиками.

Дополнительными рисками остаются логистические проблемы и перебои с электроснабжением, которые могут оказывать влияние на производственные процессы и расходы предприятий.

Напомним, сеть магазинов "Сырное королевство", специализирующаяся на продаже сыров из разных стран мира, объявила о прекращении своей деятельности в Украине.