Цены в магазинах, новости и ИИ: как НБУ прогнозирует экономические изменения

Национальный банк Украины использует большие данные и искусственный интеллект для более оперативного прогнозирования инфляции и оценки экономических рисков. В частности регулятор анализирует цены на сайтах торговых сетей, отслеживает настроения населения по новостям и тестирует ИИ-агентов для моделирования инфляционных ожиданий.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Это помогает регулятору более оперативно реагировать на изменения в экономике, в частности, в условиях войны и задержек официальной статистики.

Один из инструментов НБУ – оперативная оценка индекса потребительских цен (наукаст ИПЦ), которую рассчитывают на основе цен на сайтах торговых сетей. Такой показатель становится доступным примерно на две недели раньше официальных данных Государственной службы статистики. За период с января 2020 по сентябрь 2026 года его средняя погрешность составляла -0,01 процентного пункта.

Регулятор также анализирует новости, чтобы раньше обнаруживать изменения настроений населения и других экономических агентов. В частности, сообщение о возможном введении банкноты номиналом 2000 грн не повлекло заметной обеспокоенности. В то же время отрицательные упоминания о стоимости транспорта, продуктов и горючего стали сигналом ухудшения инфляционных ожиданий домохозяйств.

Результаты такого анализа Нацбанк использует для оценки рисков прогноза, определения факторов инфляции и объяснения своих решений.

ИИ помогает оценивать неожиданные экономические шоки

НБУ постепенно расширяет применение искусственного интеллекта в аналитической работе. Летом 2026 года, когда массированные удары по составам повлекли за собой экономический шок, для которого не было готовой модели, ИИ-ассистент за несколько дней помог аналитику оценить возможное влияние события на инфляцию.

Кроме того, регулятор тестирует синтетические опросы с помощью ШИ-агентов. Они позволяют моделировать изменения инфляционных ожиданий еще до получения результатов реальных опросов, а также проверять возможную реакцию респондентов на разные сценарии.

В то же время в Нацбанке отмечают, что искусственный интеллект не заменяет экспертную оценку. Аналитики проверяют источники данных и параметры сценариев, сопоставляют результаты с другой экономической информацией и оценивают их значение для монетарной политики.

Новые индикаторы также сверяются с официальной статистикой. НБУ учитывает их в решениях по прогнозу и сохраняет контроль над данными и моделями, чтобы отделять полезные сигналы от информационного шума.

В регуляторе отмечают, что сочетание технологий и экспертного анализа позволяет ранее выявлять экономические шоки, последовательно проводить монетарную политику и объяснять принятые решения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заметно ускоряется темп внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы: доля предприятий, уже использующих технологию, за год увеличилась с 13,1% до 23,4%. Компании интегрируют ИИ для адаптации к изменениям и повышению операционной эффективности.