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НБУ применил санкции к четырем финансовым учреждениям: кого наказал регулятор

НБУ
НБУ обнаружил нарушения в работе ломбарда и трех финансовых компаний

Национальный банк Украины применил меры влияния к четырем небанковским финансовым учреждениям. Регулятор выдал требования об устранении нарушений ломбарда "Орион-Т" и финансовой компании "Конкорд Факторинг", вынес письменное предупреждение компании "Веллфин" и остановил отдельный вид операций "Кредит Касса".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение регулятора.

Соответствующие решения принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 9 ноября 2026 года.

Какие нарушения выявил НБУ

Требование устранить нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством получили два учреждения.

ООО "Финансовая компания "Конкорд Факторинг" не предоставило Национальному банку запрошенную информацию, пояснения и документы в установленный срок. Компания должна устранить нарушения до 1 декабря 2026 года.

ПО "Ломбард "Орион-Т" нарушило требования относительно минимальной площади помещения ломбарда, осуществления деятельности исключительно по местонахождению, а также актуализации информации в Комплексной информационной системе НБУ.

Ломбард должен исправить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством до 10 февраля 2027 года.

НБУ вынес письменную оговорку "Веллфин"

К ООО "Веллфин", ответственному лицу небанковской финансовой группы CreditUP, регулятор применил письменную оговорку.

Причиной стали недостатки в соблюдении требований корпоративного управления и системы внутреннего контроля финансовой компании. Устранить их общество должно до 1 декабря 2026 года.

"Кредит Касса" остановила отдельные операции

Самое жесткое из перечисленных мер применили к ООО "ФК "Кредит Касса". НБУ остановил компании операции по предоставлению другим лицам средств на условиях договоров возвратной финансовой помощи. Ограничение будет действовать до 1 ноября 2027 года.

Такое решение регулятор принял по результатам безвыездного надзора. НБУ установил, что компания осуществляла рисковую деятельность, которая могла угрожать интересам клиентов и кредиторов.

В частности, "Кредит Касса" предоставляла средства на условиях возвратной финансовой помощи, имея право предоставлять услуги кредитования.

В Нацбанке отметили, что осуществление финансовым учреждением рисковой деятельности, угрожающей интересам клиентов и кредиторов, является основанием для применения мер влияния в соответствии с пунктом 5 части четвертой статьи 48 Закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

Напомним, НБУ выдал новую лицензию на осуществление валютных операций ООО "Финансовая компания "Сич". Компания получила право торговать валютными ценностями в наличной форме.

Автор:
Ольга Опенько

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