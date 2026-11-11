НБУ застосував санкції до чотирьох фінансових установ: кого покарав регулятор

Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ. Регулятор видав вимоги про усунення порушень ломбарду “Оріон-Т” та фінансовій компанії “Конкорд Факторинг”, виніс письмове застереження компанії “Веллфін” і зупинив окремий вид операцій “Кредит Каса”.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення регулятора.

Відповідні рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 листопада 2026 року.

Які порушення виявив НБУ

Вимогу усунути порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства отримали дві установи.

ТОВ "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" не надало Національному банку запитану інформацію, пояснення та документи у встановлений строк. Компанія має усунути порушення до 1 грудня 2026 року.

ПТ "Ломбард "Оріон-Т" порушило вимоги щодо мінімальної площі приміщення ломбарду, здійснення діяльності виключно за місцезнаходженням, а також актуалізації інформації в Комплексній інформаційній системі НБУ.

Ломбард має виправити порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 10 лютого 2027 року.

НБУ виніс письмове застереження "Веллфін"

До ТОВ "Веллфін", відповідальної особи небанківської фінансової групи CreditUP, регулятор застосував письмове застереження.

Причиною стали недоліки в дотриманні вимог щодо корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії. Усунути їх товариство має до 1 грудня 2026 року.

"Кредит Каса" зупинила окремі операції

Найжорсткіший із перелічених заходів застосували до ТОВ "ФК "Кредит Каса". НБУ зупинив компанії операції з надання іншим особам коштів на умовах договорів поворотної фінансової допомоги. Обмеження діятиме до 1 листопада 2027 року.

Таке рішення регулятор ухвалив за результатами безвиїзного нагляду. НБУ встановив, що компанія здійснювала ризикову діяльність, яка могла загрожувати інтересам клієнтів і кредиторів.

Зокрема, "Кредит Каса" надавала кошти на умовах поворотної фінансової допомоги, маючи право надавати послуги з кредитування.

У Нацбанку зазначили, що здійснення фінансовою установою ризикової діяльності, яка загрожує інтересам клієнтів і кредиторів, є підставою для застосування заходів впливу відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 48 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Нагадаємо, НБУ видав нову ліцензію на здійснення валютних операцій ТОВ "Фінансова компанія "Січ". Компанія отримала право торгувати валютними цінностями в готівковій формі.