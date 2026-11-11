Ціни в магазинах, новини та ШІ: як НБУ прогнозує економічні зміни

Національний банк України використовує великі дані та штучний інтелект для оперативнішого прогнозування інфляції й оцінювання економічних ризиків. Зокрема, регулятор аналізує ціни на сайтах торговельних мереж, відстежує настрої населення за новинами та тестує ШІ-агентів для моделювання інфляційних очікувань.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Це допомагає регулятору оперативніше реагувати на зміни в економіці, зокрема в умовах війни та затримок офіційної статистики.

Один із інструментів НБУ - оперативна оцінка індексу споживчих цін (наукаст ІСЦ), яку розраховують на основі цін на сайтах торговельних мереж. Такий показник стає доступним приблизно на два тижні раніше, ніж офіційні дані Державної служби статистики. За період із січня 2020-го до вересня 2026 року його середня похибка становила -0,01 відсоткового пункту.

Регулятор також аналізує новини, щоб раніше виявляти зміни настроїв населення та інших економічних агентів. Зокрема, повідомлення про можливе введення банкноти номіналом 2000 грн не спричинило помітного занепокоєння. Натомість негативні згадки про вартість транспорту, продуктів і пального стали сигналом погіршення інфляційних очікувань домогосподарств.

Результати такого аналізу Нацбанк використовує для оцінювання ризиків для прогнозу, визначення чинників інфляції та пояснення своїх рішень.

ШІ допомагає оцінювати неочікувані економічні шоки

НБУ поступово розширює застосування штучного інтелекту в аналітичній роботі. Влітку 2026 року, коли масовані удари по складах спричинили економічний шок, для якого не було готової моделі, ШІ-асистент за кілька днів допоміг аналітику оцінити можливий вплив події на інфляцію.

Крім того, регулятор тестує синтетичні опитування за допомогою ШІ-агентів. Вони дають змогу моделювати зміни інфляційних очікувань ще до отримання результатів реальних опитувань, а також перевіряти можливу реакцію респондентів на різні сценарії.

Водночас у Нацбанку наголошують, що штучний інтелект не замінює експертної оцінки. Аналітики перевіряють джерела даних і параметри сценаріїв, зіставляють результати з іншою економічною інформацією та оцінюють їхнє значення для монетарної політики.

Нові індикатори також звіряють з офіційною статистикою. НБУ враховує їх у рішеннях через прогноз і зберігає контроль над даними та моделями, щоб відокремлювати корисні сигнали від інформаційного шуму.

У регуляторі зазначають, що поєднання технологій та експертного аналізу дає змогу раніше виявляти економічні шоки, послідовніше проводити монетарну політику та пояснювати ухвалені рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні помітно пришвидшується темп впровадження штучного інтелекту у бізнес-процеси: частка підприємств, які вже використовують технологію, за рік збільшилася з 13,1% до 23,4%. Компанії інтегрують ШІ для адаптації до змін та підвищення операційної ефективності.