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Сеть "Сырное королевство" закрывает все магазины в Украине: заявление компании

В Украине окончательно закрывается «Сырное королевство»
В Украине окончательно закрывается «Сырное королевство»

Сеть магазинов "Сырное королевство", специализирующаяся на продаже сыров из разных стран мира, объявила о прекращении своей деятельности в Украине.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

"13 лет мы служили вам и делились лучшими вкусами. К сожалению, мы вынуждены остановить работу магазинов", - говорится в официальном сообщении на сайте сети.

За годы полномасштабной войны сеть потеряла около 60% собственных магазинов.

Существенный удар по бизнесу нанес российский обстрел в июне 2025 года, когда вражеские БПЛА типа "Шахед" полностью уничтожили киевский офис компании — помещение выгорело дотла.

В офисе компании тогда отмечали, что сгорели все серверы с базами данных и документы, поэтому в работе возникали "определенные неудобства", поскольку многие процессы пришлось делать вручную.

К моменту принятия решения о закрытии сеть объединяла 48 команд и более 250 работников в разных регионах страны.

Ранее популярная польская сеть одежды Sinsay приняла решение приостановить работу своих магазинов в Запорожье на месяц.

Автор:
Татьяна Бессараб

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