UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,01

EUR

51,20

--0,04

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,00

51,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Sinsay приостановил работу в одном из украинских городов: где именно и почему закрылись магазины

В Запорожье сеть Sinsay остановила работу магазинов
В Запорожье сеть Sinsay остановила работу магазинов

Популярная польская сеть одежды Sinsay приняла решение о приостановке работы своих магазинов в Запорожье на один месяц.

Как пишет Dilo, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что согласно фотографиям объявлений, массово публикуемых в соцсети Threads, торговые точки не будут работать до 18 октября 2026 года.

Фото 2 — Sinsay приостановил работу в одном из украинских городов: где именно и почему закрылись магазины

Такое решение ритейлера принято на фоне обострения ситуации безопасности и серии прямых вражеских атак на торговые объекты Запорожья.

Ранее сеть Sinsay уже закрывала свои магазины из-за длительных воздушных тревог и правил безопасности, однако впоследствии возобновляла работу. В настоящее время работа торговых точек поставлена на паузу ради безопасности работников и клиентов.

Фото 3 — Sinsay приостановил работу в одном из украинских городов: где именно и почему закрылись магазины

Закрытие магазинов происходит на фоне атак на торговые центры Запорожья. Так в ночь на 7 сентября, в результате вражеских обстрелов был практически уничтожен ТРК CITY MALL .

Также, в результате атаки российских беспилотников по Запорожью 17 сентября полностью уничтожен торговый центр "Амстор". Площадь масштабного пожара превысила 10 тысяч квадратных метров, а в ночь на 21 сентября оккупанты нанесли удар по ТЦ "Интрейд" .

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности