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Sinsay приостановил работу в одном из украинских городов: где именно и почему закрылись магазины
Популярная польская сеть одежды Sinsay приняла решение о приостановке работы своих магазинов в Запорожье на один месяц.
Как пишет Dilo, об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что согласно фотографиям объявлений, массово публикуемых в соцсети Threads, торговые точки не будут работать до 18 октября 2026 года.
Такое решение ритейлера принято на фоне обострения ситуации безопасности и серии прямых вражеских атак на торговые объекты Запорожья.
Ранее сеть Sinsay уже закрывала свои магазины из-за длительных воздушных тревог и правил безопасности, однако впоследствии возобновляла работу. В настоящее время работа торговых точек поставлена на паузу ради безопасности работников и клиентов.
Закрытие магазинов происходит на фоне атак на торговые центры Запорожья. Так в ночь на 7 сентября, в результате вражеских обстрелов был практически уничтожен ТРК CITY MALL .
Также, в результате атаки российских беспилотников по Запорожью 17 сентября полностью уничтожен торговый центр "Амстор". Площадь масштабного пожара превысила 10 тысяч квадратных метров, а в ночь на 21 сентября оккупанты нанесли удар по ТЦ "Интрейд" .