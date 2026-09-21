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Sinsay призупинив роботу в одному з українських міст: де саме та чому закрилися магазини

У Запоріжжі мережа Sinsay зупинила роботу магазинів
У Запоріжжі мережа Sinsay зупинила роботу магазинів

Популярна польська мережа одягу Sinsay ухвалила рішення призупинити роботу своїх магазинів у Запоріжжі на один місяць. 

Як пише Dilo, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що  згідно з фотографіями оголошень, які мешканці масово публікують у соцмережі Threads, торгові точки не працюватимуть до 18 жовтня 2026 року.

Фото 2 — Sinsay призупинив роботу в одному з українських міст: де саме та чому закрилися магазини

Таке рішення ритейлера ухвалене на тлі загострення безпекової ситуації та серії прямих ворожих атак на торговельні об'єкти Запоріжжя. 

Раніше мережа Sinsay вже закривала свої магазини через тривалі повітряні тривоги та безпекові правила, проте згодом відновлювала роботу. Наразі ж робота торгових точок поставлена на паузу заради безпеки працівників і клієнтів.

Фото 3 — Sinsay призупинив роботу в одному з українських міст: де саме та чому закрилися магазини

Закриття магазинів відбувається на тлі атак на торговельні центри Запоріжжя. Так у ніч на 7 вересня, внаслідок ворожого обстрілу було практично знищено ТРК CITY MALL.

Також, внаслідок атаки російських безпілотників по Запоріжжю 17 вересня повністю знищено торговельний центр "Амстор". Площа масштабної пожежі перевищила 10 тисяч квадратних метрів, а в ніч проти 21 вересня окупанти завдали удару по ТЦ "Інтрейд".

Автор:
Тетяна Бесараб

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