У Запоріжжі згорів ще один великий торговельний центр внаслідок атаки РФ

У ніч проти 21 вересня росіяни вдарили дронами по Запоріжжю, внаслідок чого згорів ТЦ "Інтрейд".

Як пише Dilo, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Росіяни били дронами по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Є пошкодження багатоповерхівок, університету, торговельного центру. Постраждали шестеро цивільних людей. Усім надають необхідну допомогу. Рятувальники всю ніч працювали на місцях ударів. Частину пожеж уже ліквідовано", – написав він.

Після влучання у ТЦ спалахнула масштабна пожежа. На оприлюднених кадрах видно, що будівля згоріла вщент.

Рятувальники всю ніч працювали на місцях ударів. Частину пожеж уже ліквідовано, зокрема в торговельному центрі на площі 2300 кв. м.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників по Запоріжжю 17 вересня повністю знищено торговельний центр "Амстор". Площа масштабної пожежі перевищила 10 тисяч квадратних метрів.