В Запорожье сгорел еще один крупный торговый центр в результате атаки РФ

В ночь на 21 сентября россияне ударили дронами по Запорожью, в результате чего сгорел ТЦ "Интрейд".

Как пишет Dilo, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин.

"Россияне били дронами по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Есть повреждения многоэтажек, университета, торгового центра. Пострадали шесть гражданских людей. Всем оказывают необходимую помощь. Спасатели всю ночь работали на местах ударов. Часть пожаров уже ликвидирована", - написал он.

После попадания в ТЦ вспыхнул масштабный пожар. На обнародованных кадрах видно, что здание сгорело дотла.

Спасатели всю ночь работали на местах ушибов. Часть пожаров уже ликвидирована, в том числе в торговом центре на площади 2300 кв. м.

Напомним, в результате атаки российских беспилотников по Запорожью 17 сентября полностью уничтожен торговый центр "Амстор". Площадь масштабного пожара превысила 10 тысяч квадратных метров.