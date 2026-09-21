UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,01

EUR

51,20

--0,04

Наличный курс:

USD

44,88

44,75

EUR

52,00

51,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

В Запорожье сгорел еще один крупный торговый центр в результате атаки РФ

кадры последствий ночного удара дрона по ТЦ в Запорожье
Фото последствий ночного удара дрона по ТЦ в Запорожье/ОВА / Запорожский городской совет

В ночь на 21 сентября россияне ударили дронами по Запорожью, в результате чего сгорел ТЦ "Интрейд".

Как пишет Dilo, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин.

"Россияне били дронами по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Есть повреждения многоэтажек, университета, торгового центра. Пострадали шесть гражданских людей. Всем оказывают необходимую помощь. Спасатели всю ночь работали на местах ударов. Часть пожаров уже ликвидирована", - написал он.

После попадания в ТЦ вспыхнул масштабный пожар. На обнародованных кадрах видно, что здание сгорело дотла.

Фото 2 — В Запорожье сгорел еще один крупный торговый центр в результате атаки РФ

Спасатели всю ночь работали на местах ушибов. Часть пожаров уже ликвидирована, в том числе в торговом центре на площади 2300 кв. м.

Фото 3 — В Запорожье сгорел еще один крупный торговый центр в результате атаки РФ

Напомним, в результате атаки российских беспилотников по Запорожью 17 сентября полностью уничтожен торговый центр "Амстор". Площадь масштабного пожара превысила 10 тысяч квадратных метров.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности