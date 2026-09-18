В Запорожье в результате атаки РФ дотла сгорел ТЦ "Амстор" (ФОТО, ВИДЕО)

В результате атаки российских беспилотников по Запорожью 17 сентября полностью уничтожен торговый центр "Амстор". Площадь масштабного пожара превысила 10 тысяч квадратных метров.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, вражеский удар нанес разрушения торговому комплексу и привел к травмированию одного человека.

Работа пожарных сопровождалась чрезвычайными рисками: из-за постоянной угрозы повторных ударов со стороны врага спасателям приходилось временно прекращать работу и отходить в укрытие.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия уже завершены. Все экстренные службы города работали в усиленном режиме по ликвидации последствий очередного преступления против гражданской инфраструктуры.

Суспільне Запоріжжя уточнило, что во время российского удара по торговому центру в скейтпарке рядом находились дети, успевшие скрыться в углублении площадки.

Также о попадании сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

"Больше нет удобного выбора любимых продуктов в любимом месте. Утрачено место, которое собирало домохозяек, тружеников по завершению рабочего дня, тусовавшейся молодежи. В масштабах микрорайона – трагедия", – отметил он.

Напомним, лишь неделю назад, в ночь на 11 сентября, российские войска совершили очередную атаку на Запорожье, в результате чего существенные повреждения получил торговый центр сети "Амстор". Из-за вражеского удара на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.