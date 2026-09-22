Обхід санкцій на 7 млрд доларів: РФ відмивала гроші через західні банки на потреби армії

Російська сторона зуміла обійти міжнародні санкції та відключення від системи SWIFT, провівши транзакції на майже 7 млрд доларів через провідні західні та азійські банки. Значну частину коштів спрямували на закупівлю товарів подвійного призначення для військових і спецслужб РФ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на розслідування Financial Times.

Схему організувала російська криптокомпанія A7, яку контролюють молдовський олігарх-утікач Ілан Шор (51%) та банк російського оборонно-промислового комплексу "Пробізнесбанк" (49%). Підприємство випускає стейблкоїн A7A5, що має в Росії офіційний статус цифрового активу.

Щоб отримати прямий доступ до мережі SWIFT і традиційного банкінгу, організатори створили мережу із сотень фіктивних компаній у різних юрисдикціях (зокрема 61 в ОАЕ, 87 у Гонконзі, 16 у Киргизстані та 14 в Індонезії), з яких щонайменше 100 фірм безпосередньо здійснювали оплату.

Для маскування платежів посередники масово підробляли рахунки й використовували тисячі печаток сторонніх юридичних осіб, а під час закупівлі товарів підміняли митні коди підсанкційного обладнання.

Що купували і які банки задіяли

Через підставні структури Росія оплачувала необхідне для військових потреб технічне забезпечення:

металообробні верстати з ЧПК вартістю 1,77 млн євро придбали для компанії "Інтерконсул", яку курує російська воєнна розвідка ГРУ (підприємство потрапило під британські санкції у 2026 році);

партію з 500 приладів нічного бачення вартістю 3,6 млн юанів (близько 510 тис. доларів);

найбільшим платником виступила державна "Торгова компанія Киргизької Республіки", створена Мінекономіки країни наприкінці 2024 року та ліквідована в лютому 2026 року, через яку провели 2,5 млрд доларів.

Загалом через банківські системи кошти проходили через рахунки у First Abu Dhabi Bank (понад 1,8 млрд доларів), гонконгських філіях британського Standard Chartered (1,1 млрд доларів) та сингапурського DBS (273 млн доларів).

Менші суми потрапляли клієнтам німецького Deutsche Bank (близько 18 млн доларів) та американського Citigroup (74 млн доларів), також у ланцюгах брали участь рахунки в JPMorgan Chase. Головним каналом розподілу фінансів усередині ЄС була компанія в Угорщині.

Згодом банки почали блокувати підозрілі рахунки через виявлення підробленої документації, а Велика Британія наклала санкції на A7 ще в травні 2025 року. Проте масштаби витоку вказують, що реальний обсяг операцій може бути значно більшим. В архівах зафіксовано дані про ще 17,5 тис. неідентифікованих платежів і випуск векселів на понад 20 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіянам загрожує масове блокування активів у найпопулярнішому стейблкоїні USDT. Емітент криптовалюти Tether Limited зберігає повний контроль над випущеними токенами і може заморожувати кошти за вказівкою влади США.