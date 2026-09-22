Литва відмовилася відкрити порти для білоруського калію попри домовленість Трампа

Литва не має наміру відкривати власні порти для експорту білоруських калійних добрив і не бачить підстав для пом'якшення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Така позиція ставить під загрозу реалізацію домовленостей, які президент США Дональд Трамп назвав "масштабною угодою" щодо закупівлі добрив.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс розглядає наміри Вашингтона як питання двосторонніх відносин, яке безпосередньо не впливає на санкційну політику країни.

За його словами, підстав для перегляду обмежень Європейського Союзу немає. Режим Лукашенка й надалі порушує права людини, придушує опозицію та підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Логістичні обмеження та позиція сусідів

Литовський морський порт Клайпеда є найближчим і найбільш життєздатним маршрутом експорту білоруського калію на Балтійському морі:

Сполучені Штати схиляють Вільнюс відновити перевалку ще з березня, коли спеціальний посланник Джон Коул закликав Литву дозволити транзит;

Трамп заявив про підготовку домовленостей із Мінськом на тлі торговельної суперечки з Канадою, зазначивши, що ціни будуть суттєво нижчими за канадські;

раніше Вашингтон зняв власні санкції з компаній "Білоруськалій", "Білоруська калійна компанія", двох державних банків і міністерства фінансів Білорусі після звільнення частини політв'язнів;

альтернативний транзитний шлях через сусідню Польщу також залишається під питанням: польський міністр державних активів Войцех Бальчун висловив здивування американськими заявами, не підтвердивши згоди на транзит.

Проти послаблення тиску на режим у Мінську висловився і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Він наголосив, що будь-які поступки дадуть Москві та Мінську хибний сигнал про те, що агресія приносить вигоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США домовляються з Білоруссю про калійні добрива на тлі суперечки з Канадою. Президент США Дональд Трамп повідомив про роботу над угодою щодо закупівлі калію в Білорусі за нижчою ціною на тлі торговельної суперечки з Канадою.