Литва отказалась открыть порты для белорусского калия, несмотря на договоренность Трампа

Литва не намерена открывать собственные порты для экспорта белорусских калийных удобрений и не видит оснований смягчить санкции против режима Александра Лукашенко. Такая позиция ставит под угрозу реализацию договоренностей, которые президент США Дональд Трамп назвал "масштабным соглашением" по закупке удобрений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс рассматривает намерения Вашингтона как вопрос двусторонних отношений, непосредственно не влияющий на санкционную политику страны.

По его словам, оснований для пересмотра ограничений Европейского Союза нет. Режим Лукашенко продолжает нарушать права человека, подавляет оппозицию и поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Логистические ограничения и позиция соседей

Литовский морской порт Клайпеда является самым близким и наиболее жизнеспособным маршрутом экспорта белорусского калия на Балтийском море:

Соединенные Штаты склоняют Вильнюс возобновить перевалку еще с марта, когда специальный посланник Джон Коул призвал Литву разрешить транзит;

Трамп заявил о подготовке договоренностей с Минском на фоне торгового спора с Канадой, отметив, что цены будут существенно ниже канадских;

ранее Вашингтон снял собственные санкции с компаний "Белорусский", "Белорусская калийная компания", двух государственных банков и министерства финансов Беларуси после увольнения части политзаключенных;

альтернативный транзитный путь через соседнюю Польшу также остается под вопросом: польский министр государственных активов Войцех Бальчун выразил недоумение американскими заявлениями, не подтвердив согласия на транзит.

Против ослабления давления на режим в Минске высказался и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Он подчеркнул, что любые уступки дадут Москве и Минску ошибочный сигнал о том, что агрессия приносит выгоду.

Напомним, ранее сообщалось, что США договариваются с Беларусью о калийных удобрениях на фоне спора с Канадой. Президент США Дональд Трамп сообщил о работе над соглашением о закупке калия в Беларуси по более низкой цене на фоне торгового спора с Канадой.