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Новости
Дата публикации

США договариваются о калийных удобрениях с Беларусью на фоне спора с Канадой

Дональд Трамп
Трамп хочет покупать калийные удобрения в Беларуси / Википедия

Президент США Дональд Трамп сообщил о работе над соглашением о закупке калия в Беларуси по более низкой цене на фоне торгового спора с Канадой.

Как пишет Dilo , Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты работают над масштабным соглашением по закупке калия из Беларуси. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, — это очень хорошая новость для наших фермеров и животноводов", — отметил он.

Почему США ищут другие поставки

Как отметили в Bloomberg, заявление Трампа прозвучало на фоне торгового спора между США и Канадой. Канада является одним из крупнейших экспортеров калийных удобрений в мире, а почти 90% импорта США в 2025 году приходилось именно на нее.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2025 году страна импортировала около 13 млн тонн калийных удобрений. Беларусь до введения торговых ограничений поставила США более 700 000 тонн калийных удобрений в 2021 году.

Проблемы и препятствия

Аналитики отмечают, что у Беларуси нет достаточных свободных мощностей для поставки больших объемов в США, поскольку годовое производство уже законтрактовано. Кроме того, транспортировка сталкивается с логистическими препятствиями из-за того, что железнодорожная система Литвы расторгла контракт с "Белорусским" в 2022 году.

Однако США уже ослабили часть собственных ограничений в отношении белорусских удобрений. Вашингтон связывал это решение с договоренностями, после которых власти Беларуси освободили сотни политических заключенных.

Напомним, 17 сентября Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести "очень высокие пошлины" против Евросоюза, если сочтет потенциальное соглашение между Канадой и ЕС "враждебным шагом".

Автор:
Татьяна Ковальчук

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