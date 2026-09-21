Ferrexpo докапитализируют на $100 млн: половину суммы инвестирует владелец Kernel Веревский

Акционеры горнорудной компании Ferrexpo одобрили допэмиссию акций примерно на $100 млн. Около $50 млн вкладывает собственник агрохолдинга Kernel Андрей Веревский, еще примерно $40 млн — Fevamotinico Sarl, связанная с Константином Жеваго, которая сейчас является крупнейшим акционером.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За решение проголосовали с 99,57% до 99,72% акционеров.

Собрание уполномочило директоров разместить акции по цене 16,5 пенса за штуку, что на 42,3% дешевле рыночной цены на Лондонской фондовой бирже 30 апреля. После завершения сделки владелец Kernel будет владеть 21,44% увеличенного акционерного капитала.

Курс акций Ferrexpo на бирж с начала торгов 21 сентября снизился на 1,29% - до 27,452 пенса, что соответствует капитализации $223 млн. Новые акции допущены к торговле с 22 сентября.

Почему компании понадобились деньги

Ранее сообщалось, что последние не менее полугода Ferrexpo балансировала на грани остановки. Чистая денежная позиция сократилась с $47 млн. в начале года до $21 млн. на конец июня, а 5 августа компания временно остановила производство, предупредив, что имеющихся средств хватит лишь до середины сентября. Привлеченные $100 млн эту пропасть закрывают.

"Это соглашение решает проблему ликвидности. Последние полгода Ferrexpo была на грани остановки из-за нехватки оборотных средств", - отметил Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital.

Аналитики отмечают, что привлеченных ресурсов хватит примерно на 18 месяцев работы. Однако эксперты отмечают, что соглашение дает только временное время и не решает фундаментальные проблемы.

"Никаких структурных проблем это соглашение не решает. Оно дает компании временный промежуток", - отмечает Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

Контроль над компанией сохраняется за Жеваго: его доля через Fevamotinico снизится примерно с 49% до 45%.

Напомним, 5 августа горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине решила временно приостановить производство железорудной продукции. Главными причинами стали постоянная угроза атак на портовую инфраструктуру и необходимость сохранения оборотных средств.