Владелец Kernel Веревский спасает Ferrexpo Константина Жеваго: стоящий за сделкой на $50 млн

Андрей Веревский, владелец агрохолдинга Kernel, станет одним из крупнейших акционеров горнорудной группы Ferrexpo. В рамках экстренной докапитализации на $100 млн. он вложил $50 млн личных средств и сконцентрирует около 21,4% увеличенного капитала компании. Это первое за много лет появление в капитале Ferrexpo большой фигуры, внешней по отношению к ее контролирующему владельцу Константину Жеваго. И в то же время, это вход в крайне обремененный актив, будущее которого до сих пор упирается в нерешенные проблемы с НДС и санкциями. Dilo разбиралось зачем владельцу агрохолдинга понадобилось заходить в проблемный горнорудный актив.

Что произошло

4 сентября Ferrexpo объявила на Лондонской фондовой бирже результаты размещения новых акций, принесших компании около $100 млн валовых поступлений. Эмиссия состоит из двух частей: институциональные инвесторы подписались на 269,3 млн акций в рамках основного размещения (Placing), которое было переподписано, а крупнейший акционер компании — структура Fevamotinico, через траст принадлежащий Константину Жеваго — отдельным соглашением подписал еще 179,5 млн акций. Итого выпуск составил 448,8 млн новых бумаг, или около 73,1% всего капитала, который был в обращении к привлечению.

Крупнейшим отдельным участником стал Веревский: в качестве основного инвестора он вложил $50 млн и получит 224,4 млн акций. По данным Concorde Capital, сам Жеваго через Fevamotinico приложил около $40 млн, остальные обеспечили другие институциональные инвесторы. Цену размещения установили на уровне 16,5 пенса за акцию — это на 42,3% ниже котировок 28,6 пенса по состоянию на 30 апреля, последний торговый день перед приостановкой торгов.

Соглашение еще не завершено: оно требует одобрения акционерами на общем собрании 21 сентября, а торги по новым бумагам должны начаться 22 сентября. Торговлю действующими акциями, остановленную с 1 мая, компания возобновляет 7 сентября после завершения аудита и публикации годового отчета.

Ferrexpo — горнорудная группа, добывающая железную руду и перерабатывающая ее в железорудные окатки, премиальное сырье для металлургических заводов Европы, Ближнего Востока и Азии. Компания зарегистрирована в Великобритании, имеет операционный центр в Швейцарии, а все производственные активы расположены в Украине: Полтавский, Еристовский и Билановский ГОК.

В 2007 году она стала первой украинской компанией на основной площадке Лондонской биржи, годами являлась стабильным плательщиком дивидендов и считалась отечественной "голубой фишкой". Крупнейшим акционером компании был Константин Жеваго против которого в феврале 2025 года Совет Национальной безопасности и обороны ввел санкции. Хотя компания пыталась отмежеваться от акционера, а сам Жеваго оставил совет директоров Ferrexpo еще в декабре 2022 года это не решило проблем компании с украинскими властями. Из-за ряда проблем частью из которых стали проблемы с украинскими властями компания заявляла о рисках банкротства, приостановила листинг на Лондонской бирже, а в августе остановила производство .

Ситуация в самой отрасли также остается достаточно непростой. Из-за квот ЕС, CBAM, закрытия портов, 30-процентного удорожания железнодорожных тарифов многие горные и металлургические предприятия вынуждены были остановить работу. По оценке экспертов и участники речь уже идет о том, выживет ли украинский горно-металлургический комплекс до конца года.

Что сделка означает для Ferrexpo

Докапитализация снимает острейшую угрозу компании исчерпания оборотных средств. Последние не менее полугода Ferrexpo балансировала на грани остановки. Чистая денежная позиция сократилась с $47 млн. в начале года до $21 млн. на конец июня, а 5 августа компания временно остановила производство, предупредив, что имеющихся средств хватит лишь до середины сентября. Привлеченные $100 млн эту пропасть закрывают.

"Это соглашение решает проблему ликвидности. Последние полгода Ferrexpo была на грани остановки из-за нехватки оборотных средств", - отметил Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital.

По оценке Дениса Саквы, старшего аналитика Dragon Capital, привлеченных ресурсов компании хватит примерно на 18 месяцев работы, дополнительно обсуждается еще около $30 млн финансирования под рабочий капитал.

Однако все трое опрошенных аналитиков сходятся в главном: деньги дают Ferrexpo время, но не снимают корневую проблему.

"Никаких структурных проблем это соглашение не решает. Оно дает компании временный промежуток", - отмечает Саква.

Ключевым вопросом возврата экспортного НДС, задолженность по которому составляет около $100 млн.

Налоговая не возмещала его почти год, прямо ссылаясь на санкции СНБО, введенные против Жеваго в феврале 2025 года. Для экспортера, живущего по возврату НДС, это явилось ударом по оборотному капиталу.

Даже после прихода Веревского контроль остается при Жеваго: по оценкам аналитиков, его доля из-за Fevamotinico снизится незначительно — примерно с 49% до 45%.

"Без разблокирования вопроса по НДС компания не выглядит интересной. Веревский явно на что-то рассчитывал, когда заходил", — говорит Паращий.

Станет ли появление нового акционера аргументом для украинских властей пересмотреть отношение к компании ни один из аналитиков утверждать не берется.

Зачем это Веревскому

В Kernel подчеркивают, что речь идет о личной инвестиции Веревского, а не о соглашении агрохолдинга.

"Участие в размещении акций Ferrexpo plc является личной инвестицией Андрея Веревского. Это стратегическая портфельная инвестиция в системный для украинской экономики бизнес в критический момент", - заявили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что по итогам транзакции его доля составит около 21,4% увеличенного капитала, а цель привлечения средств – стабилизировать ликвидность, сохранить рабочие места и перезапустить операционную и экспортную деятельность.

Аналитики видят в этом прежде всего ставку с высоким потенциалом. Ferrexpo остановлена, ее акции не торговались с мая, поэтому актив можно было приобрести с резким дисконтом.

"Когда торговля приостановлена и предприятие не работает, стоимость акций может быть даже отрицательной", - отметил Сергей Щербина, управляющий партнер Rada Capital.

По его расчетам, если компания возобновит добычу и экспорт и выйдет на плановые показатели, вложенные в $50 млн способны дать кратный рост. Для рынка сам факт, что остановленная компания получает крупного инвестора, аналитики трактуют как положительный сигнал.

"Если Веревский зашел, то он что-то увидел в этом", — резюмировал Саква.

Сложнее вопрос — является ли эта инвестиция первым шагом к чему-то большему. Щербина не исключает, что соглашение может оказаться "многоходовкой", а не разовой операцией, хотя и подчеркивает, что никаких меморандумов стороны не раскрывали. Паращей настроен более сдержанно. По его мнению, версия о схеме с последующим поглощением неубедительна, ведь в докапитализации участвовал и сам Жеваго, приложив собственные средства. Это скорее реальное спасение компании с реальными проблемами, чем маневр. Не исключает он и теоретического сценария, по которому Веревский дождется разблокирования ситуации и перепродаст пакет с кратным ростом стоимости. Впрочем, эксперт отмечает, что сбыть около 20% компании на бирже быстро и незаметно невозможно.

Сам Kernel остается открытым: дальнейшие планы по участию в капитале или операционной деятельности, отмечают в компании, будут определяться рыночной динамикой и процессом восстановления Ferrexpo после завершения докапитализации. Итак, пока Веревский приобрел не работающий бизнес, а право на его будущее. Конечно, при условии, что главные проблемы Ferrexpo удастся решить.