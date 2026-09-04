Ferrexpo привлекла $100 млн: половину суммы предоставил владелец Kernel Веревский

Горнорудная группа Ferrexpo привлекла около 100 миллионов долларов США в рамках размещения новых акций на Лондонской фондовой бирже. Половину этого объема инвестировал владелец агрохолдинга Kernel Андрей Веревский.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение на сайте Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo разместила 448 848 484 новых акций по цене 16,5 пенса за штуку, что на 42,3% ниже котировок (28,6 пенса) по состоянию на 30 апреля 2026 года — последний торговый день перед приостановкой торгов. Новый выпуск составляет около 73,1% от общего объема акций компании, находившихся в обращении к привлечению средств.

Распределение долей и направления финансирования

Крупнейшим участником докапитализации стал Андрей Веревский, чья инвестиция составила 50 миллионов долларов.

Акции инвесторов: после завершения сделки Веревский получит 224 424 242 новых акций. Еще 179 539 393 акции по цене размещения подпишет крупнейший акционер компании Fevamotinico;

Цели привлечения средств: ресурсы направят на укрепление ликвидности и баланса группы, возобновление производства на предприятиях в Украине, экспорта в европейские и другие международные клиенты, финансирование отложенных расходов и сохранение тысяч рабочих мест;

Сроки и согласование: размещение акций зависит от одобрения решений акционерами на общем собрании 21 сентября. Ожидается, что торговля новыми бумагами на бирже начнется 22 сентября.

В то же время, торги действующими акциями Ferrexpo, приостановленные с 1 мая, компания планирует возобновить уже 7 сентября после завершения аудита и публикации годового отчета.

Напомним, 5 августа горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине решила временно приостановить производство железорудной продукции. Главными причинами стали постоянная угроза атак на портовую инфраструктуру и необходимость сохранения оборотных средств.