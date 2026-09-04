UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,15

51,92

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Ferrexpo привлекла $100 млн: половину суммы предоставил владелец Kernel Веревский

горно-обогатительный комбинат
Ferrexpo привлекла $100 млн

Горнорудная группа Ferrexpo привлекла около 100 миллионов долларов США в рамках размещения новых акций на Лондонской фондовой бирже. Половину этого объема инвестировал владелец агрохолдинга Kernel Андрей Веревский.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение на сайте Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo разместила 448 848 484 новых акций по цене 16,5 пенса за штуку, что на 42,3% ниже котировок (28,6 пенса) по состоянию на 30 апреля 2026 года — последний торговый день перед приостановкой торгов. Новый выпуск составляет около 73,1% от общего объема акций компании, находившихся в обращении к привлечению средств.

Распределение долей и направления финансирования

Крупнейшим участником докапитализации стал Андрей Веревский, чья инвестиция составила 50 миллионов долларов.

  • Акции инвесторов: после завершения сделки Веревский получит 224 424 242 новых акций. Еще 179 539 393 акции по цене размещения подпишет крупнейший акционер компании Fevamotinico;
  • Цели привлечения средств: ресурсы направят на укрепление ликвидности и баланса группы, возобновление производства на предприятиях в Украине, экспорта в европейские и другие международные клиенты, финансирование отложенных расходов и сохранение тысяч рабочих мест;
  • Сроки и согласование: размещение акций зависит от одобрения решений акционерами на общем собрании 21 сентября. Ожидается, что торговля новыми бумагами на бирже начнется 22 сентября.

В то же время, торги действующими акциями Ferrexpo, приостановленные с 1 мая, компания планирует возобновить уже 7 сентября после завершения аудита и публикации годового отчета.

Напомним, 5 августа горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине решила временно приостановить производство железорудной продукции. Главными причинами стали постоянная угроза атак на портовую инфраструктуру и необходимость сохранения оборотных средств.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности