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Нефтяные доходы РФ рухнули на 60%: по бюджету ударило удешевление Urals

нефть
Нефтяные доходы РФ обвалились на 60% / Depositphotos

Чистые поступления в российский государственный бюджет от добычи нефти в августе сократились до 326,2 млрд рублей (около 3,76 млрд долларов США), что является самым низким показателем с февраля. Падение экспортных цен усиливает давление на способность Кремля финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

В сравнении с августом прошлого года чистые нефтяные доходы упали примерно на 22%, а в помесячном измерении сокращение составило более 60%. Общие нефтегазовые поступления российского бюджета за август снизились на 16% в годовом выражении – до 424 миллиардов рублей.

Почему поступления в бюджет РФ сократились

Нефтегазовые доходы обеспечивают около пятой части всех бюджетных поступлений России и являются главным источником финансирования военных действий. Снижение доходов повлекло два фактора:

  • Падение стоимости нефти: августовские поступления рассчитывали по цене Urals чуть больше $59 за баррель, тогда как весной средняя месячная цена российской марки достигала почти $95. Снижение произошло на фоне попыток завершить конфликт на Ближнем Востоке;
  • Субсидии для НПЗ: из-за систематических ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам правительство РФ увеличило компенсации переработчикам, чтобы удержать внутренний рынок. В августе выплаты субсидий превысили 197 млрд рублей (свыше $2 млрд), а с начала года достигли почти 916 млрд рублей.

Чтобы сдержать дефицит на внутреннем рынке, Москва также запретила большую часть экспорта бензина и дизельного горючего и увеличила импорт нефтепродуктов.

Напомним, Путин призвал россиян готовиться к продолжительному дефициту бензина. Системные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам спровоцировали топливный кризис, разоблачив неготовность российских властей защитить критическую энергетическую инфраструктуру.

Автор:
Максим Кольц

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