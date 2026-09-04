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Нафтові доходи РФ обвалилися на 60%: по бюджету вдарило здешевлення Urals

нафта
Нафтові доходи РФ обвалилися на 60% / Depositphotos

Чисті надходження до російського державного бюджету від видобутку нафти в серпні скоротилися до 326,2 мільярда рублів (близько 3,76 млрд доларів США), що є найнижчим показником із лютого. Падіння експортних цін посилює тиск на здатність Кремля фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Порівняно з серпнем минулого року чисті нафтові доходи впали приблизно на 22%, а в помісячному вимірі скорочення становило понад 60%. Загальні нафтогазові надходження російського бюджету за серпень знизилися на 16% у річному вираженні — до 424 мільярдів рублів.

Чому надходження до бюджету РФ скоротилися

Нафтогазові доходи забезпечують близько п'ятої частини всіх бюджетних надходжень Росії та є головним джерелом фінансування воєнних дій. Зниження доходів спричинили два чинники:

  • Падіння вартості нафти: серпневі надходження розраховували за ціною Urals трохи більше ніж $59 за барель, тоді як навесні середня місячна ціна російської марки сягала майже $95. Зниження відбулося на тлі спроб завершити конфлікт на Близькому Сході;
  • Субсидії для НПЗ: через систематичні удари українських дронів по нафтопереробних заводах уряд РФ збільшив компенсації переробникам, аби втримати внутрішній ринок. У серпні виплати субсидій перевищили 197 млрд рублів (понад $2 млрд), а від початку року досягли майже 916 млрд рублів.

Щоб стримати дефіцит на внутрішньому ринку, Москва також заборонила більшу частину експорту бензину та дизельного пального й наростила імпорт нафтопродуктів.

Нагадаємо, Путін закликав росіян готуватися до тривалого дефіциту бензину. Системні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах спровокували паливну кризу, викривши неготовність російської влади захистити критичну енергетичну інфраструктуру.

Автор:
Максим Кольц

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