Нафтові доходи РФ обвалилися на 60%: по бюджету вдарило здешевлення Urals

Чисті надходження до російського державного бюджету від видобутку нафти в серпні скоротилися до 326,2 мільярда рублів (близько 3,76 млрд доларів США), що є найнижчим показником із лютого. Падіння експортних цін посилює тиск на здатність Кремля фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Порівняно з серпнем минулого року чисті нафтові доходи впали приблизно на 22%, а в помісячному вимірі скорочення становило понад 60%. Загальні нафтогазові надходження російського бюджету за серпень знизилися на 16% у річному вираженні — до 424 мільярдів рублів.

Чому надходження до бюджету РФ скоротилися

Нафтогазові доходи забезпечують близько п'ятої частини всіх бюджетних надходжень Росії та є головним джерелом фінансування воєнних дій. Зниження доходів спричинили два чинники:

Падіння вартості нафти: серпневі надходження розраховували за ціною Urals трохи більше ніж $59 за барель, тоді як навесні середня місячна ціна російської марки сягала майже $95. Зниження відбулося на тлі спроб завершити конфлікт на Близькому Сході;

Субсидії для НПЗ: через систематичні удари українських дронів по нафтопереробних заводах уряд РФ збільшив компенсації переробникам, аби втримати внутрішній ринок. У серпні виплати субсидій перевищили 197 млрд рублів (понад $2 млрд), а від початку року досягли майже 916 млрд рублів.

Щоб стримати дефіцит на внутрішньому ринку, Москва також заборонила більшу частину експорту бензину та дизельного пального й наростила імпорт нафтопродуктів.

Нагадаємо, Путін закликав росіян готуватися до тривалого дефіциту бензину. Системні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах спровокували паливну кризу, викривши неготовність російської влади захистити критичну енергетичну інфраструктуру.