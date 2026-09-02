Росія знизила видобуток нафти до мінімуму з 2009 року: як вплинули удари дронів

Росія знизила прогноз видобутку нафти на поточний рік до найнижчого показника з 2009 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Згідно з проєктом урядового документа, з яким ознайомилося агентство, Москві довелося переглянути й плани експорту палива на тлі тривалої війни проти України, західних санкцій та систематичних атак безпілотників на російську нафтопереробку.

Падіння виробництва та вплив дронів

За базовим сценарієм, видобуток сирої нафти в Росії цього року впаде на 17,2 мільйона тонн — до 494,2 мільйона тонн (близько 9,88 мільйона барелів на добу).

Зниження оцінок на найближчі роки становить від 16 до 20 мільйонів тонн порівняно з травневими розрахунками.

Головними чинниками падіння стали ембарго Євросоюзу на російські нафтопродукти та успішні удари українських дронів по НПЗ. Це спричинило хвилю позапланових ремонтів на заводах та викликло дефіцит бензину на внутрішньому ринку РФ.

Зміни в експорті та перенаправлення сировини

Через зупинку нафтопереробних заводів росіяни змушені перенаправляти неперероблену сиру нафту на експорт, переважно до Китаю та Індії.

У результаті вивіз сировини цьогоріч може зрости до 244,7 мільйона тонн, проте вже з 2027 року очікується стрімке падіння постачань за кордон.

Водночас експорт готового палива зазнає суттєвих втрат. Щоб приборкати внутрішню кризу та дефіцит на АЗС, Кремль запровадив заборону на експорт дизелю та обмежив продаж бензину.

Через це річний експорт нафтопродуктів скоротиться одразу на 27,3 мільйона тонн — до 98,5 мільйона тонн, що значно нижче від початкових розрахунків російського уряду.

Нагадаємо, Росія у першій половині серпня експортувала через західні порти близько 2,3 млн барелів нафти на добу — на 15% менше від запланованого обсягу. Основною причиною стали перебої в Новоросійську, де відвантаження впали приблизно вдвічі порівняно з червнем-липнем.