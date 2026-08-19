Експорт нафти з Росії впав на 15% нижче плану через Новоросійськ

Росія у першій половині серпня експортувала через західні порти близько 2,3 млн барелів нафти на добу — на 15% менше від запланованого обсягу. Основною причиною стали перебої в Новоросійську, де відвантаження впали приблизно вдвічі порівняно з червнем-липнем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Спочатку Росія розраховувала у серпні експортувати через балтійські порти Приморськ і Усть-Луга та чорноморський Новоросійськ близько 2,7 млн барелів нафти на добу. Фактичні поставки в першій половині місяця виявилися приблизно на 400 тис. барелів на добу нижчими.

Найбільше просів Новоросійськ. Експорт через порт, включно з російською Urals та казахстанською KEBCO, скоротився приблизно до 400 тис. барелів на добу. У червні та липні показник становив 800 тис. – 1 млн барелів.

За словами трейдерів, графік відвантажень уже відстає більш ніж на два тижні: частина партій, які мали вийти наприкінці липня, була відправлена лише останніми днями.

Перебої в Новоросійську посилюють проблеми Росії з підтриманням стабільного нафтового експорту, який залишається одним із джерел надходжень до російського бюджету. Раніше через атаки безпілотників у порту призупиняв роботу нафтовий термінал Шесхаріс.

На тлі ризиків для російських вантажів у Чорному морі Москва також почала перенаправляти казахстанську нафту з балтійської Усть-Луги до Новоросійська. Це має звільнити потужності балтійських портів для додаткових партій російської нафти.

Нагадаємо, наприкінці липня нафтовий порт у Новоросійську вже відновлював роботу після кількох днів зупинки через атаки безпілотників та несприятливі погодні умови.