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Экспорт нефти из России упал на 15% ниже плана из-за Новороссийска

нефть
Экспорт нефти из России упал на 15% ниже плана из-за Новороссийска / Depositphotos

Россия в первой половине августа экспортировала через западные порты около 2,3 млн баррелей нефти в сутки — на 15% меньше запланированного объема. Основной причиной стали перебои в Новороссийске, где отгрузки упали примерно вдвое по сравнению с июнем-июлем.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Первоначально Россия рассчитывала в августе экспортировать через балтийские порты Приморск и Усть-Луга и черноморский Новороссийск около 2,7 млн баррелей нефти в сутки. Фактические поставки в первой половине месяца оказались примерно на 400 тыс. баррелей в сутки ниже.

Больше всего просел Новороссийск. Экспорт через порт, включая российскую Urals и казахстанскую KEBCO, сократился примерно до 400 тыс. баррелей в сутки. В июне и июле показатель составил 800 тыс. – 1 млн баррелей.

По словам трейдеров, график отгрузок уже отстает более чем на две недели: часть партий, которые должны были выйти в конце июля, была отправлена только в последние дни.

Перебои в Новороссийске усугубляют проблемы России с поддержанием стабильного нефтяного экспорта, который остается одним из источников поступлений в российский бюджет. Ранее из-за атак беспилотников в порту приостанавливал работу нефтяной терминал Шесхарис.

На фоне рисков для российских грузов в Черном море Москва также начала перенаправлять казахстанскую нефть из балтийской Усть-Луги в Новороссийск. Это должно уволить мощности балтийских портов для дополнительных партий российской нефти.

Напомним, в конце июля нефтяной порт в Новороссийске уже возобновлял работу после нескольких дней остановки из-за атак беспилотников и неблагоприятных погодных условий.

Автор:
Татьяна Гойденко

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