Добыча нефти в России упала почти на миллион баррелей ниже нормы ОПЕК+

В июле добыча сырой нефти в России оказалась почти на миллион баррелей в сутки ниже установленной квоты в рамках соглашения ОПЕК+. Главной причиной масштабного отставания стали систематические удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным организации, в прошлом месяце российские компании добывали в среднем 8,887 млн баррелей сырой нефти в сутки. Это на 937 тысяч баррелей в сутки меньше целевого уровня в 9,824 млн баррелей, согласованное с партнерами по альянсу ОПЕК+.

Динамика атак и изменение целей

Украинские силы наносят систематические удары по широкому спектру нефтяных активов РФ:

Первая половина июля: атаки были сосредоточены на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что вынудило российские предприятия сократить переработку до многолетних минимумов и нарастить морской экспорт сырой нефти.

Вторая половина июля: переключение ударов на танкеры в Черном и Азовском морях дало НПЗ короткую паузу для ремонта и увеличения переработки, однако привело к падению экспорта сырья.

Август: с начала текущего месяца под ударами оказались уже 9 из 34 крупных российских НПЗ. Кроме того, во время ночной атаки на порт Новороссийска были повреждены три зерновых терминала.

Напомним, ранее сообщалось, что морской экспорт нефти из РФ сократился до минимума с конца мая. Причиной послужила временная пауза в ударах по НПЗ в конце июля, что позволило возобновить внутреннюю переработку сырья.