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Польша пригрозила Маску не платить $50 млн в год за Starlink из-за дискриминации польских пользователей

Starlink
Компания SpaceX с 17 августа сменит правила пользования интернетом для поляков / Depositphotos

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о дискриминации польских пользователей спутникового интернета Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, и предупредил, что Варшава может пересмотреть вопрос об уплате $50 млн в год за услуги.

Как сообщает Delo.ua, об этом Сикорский написал в сети X.

Он отреагировал на то, что спутниковый оператор Starlink компании SpaceX изменил правила и не включил Польшу в общий европейский регион, поэтому полякам может быть сложнее и дороже пользоваться интернетом за рубежом.

"Эй, Илон Маск, великий мужик, прекрати дискриминацию польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть вопрос об оплате тебе $50 млн в год за твои услуги", - написал Сикорский.

В свою очередь вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский назвал новые правила SpaceX несправедливыми для поляков.

"С 17 августа к полякам, пользующимся Starlink Roam, будут относиться хуже, чем к клиентам из других европейских стран: дополнительные формальности, требования по отчетности о поездках и проверка документов", - подчеркнул Гавковский.

Он подчеркнул, что новые правила ставят Польшу во второсортное положение и отметил, что SpaceX не изменила свои стандарты для многих европейских стран, но изменила Польшу.

"Когда мы будем путешествовать за пределы Европы, нам придется подписывать дополнительные документы и т.д. По-моему, это скандал. Польшу нельзя считать страной второго сорта, если мы платим, они торгуют на нашем рынке, а SpaceX зарабатывает здесь деньги", - отметил Гавковский.

Он добавил, что если компания быстро не отреагирует и не вернется к предыдущим стандартам, польские власти могут прибегнуть к экономическим ответным мерам.

Польские пользователи будут иметь дополнительные требования

С 17 августа польские пользователи Starlink Roam могут столкнуться с дополнительными формальностями во время пользования услугой за пределами Европы.

Речь идет, в частности, о необходимости сообщать о поездках и проходить дополнительную проверку документов.

Все из-за того, что в новой системе Польшу не включили в общий европейский регион, куда компания включила около 35 стран Европы, в том числе Германию, Чехию, Словакию, Венгрию, Эстонию, Латвию, Данию, Грецию, Италию и Испанию.

Кроме того, новые правила могут иметь не только административные, но и финансовые последствия: в случае длительной поездки за границу польские пользователи будут вынуждены перейти на более дорогой тариф.

Польша продолжает поддержку работы терминалов Starlink в Украине, обеспечивая бесперебойный интернет для больниц, школ, объектов критической инфраструктуры и прифронтовых регионов даже во время блекаутов.

В конце сентября 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, продолжающий финансирование абонплаты для терминалов Starlink в Украине.

Автор:
Светлана Манько

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