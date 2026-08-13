Польща пригрозила Маску не платити $50 млн на рік за Starlink через дискримінацію польських користувачів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про дискримінацію польських користувачів супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, та попередив, що Варшава може переглянути питання про сплату $50 млн на рік за послуги.

Як повідомляє Delo.ua, про це Сікорський написав у мережі X.

Він відреагував на те, що супутниковий оператор Starlink компанії SpaceX змінив правила та не включив Польщу до спільного європейського регіону, через що полякам може бути складніше й дорожче користуватися інтернетом за кордоном.

"Гей, Ілон Маск, великий чоловіче, припини дискримінацію польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути питання про оплату тобі $50 млн на рік за твої послуги", - написав Сікорський.

Своєю чергою віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський назвав нові правила SpaceX несправедливими для поляків.

"З 17 серпня до поляків, які користуються Starlink Roam, ставитимуться гірше, ніж до клієнтів з інших європейських країн: додаткові формальності, вимоги щодо звітності про поїздки та перевірка документів", – наголосив Гавковський.

Він підкреслив, що нові правила ставлять Польщу в другосортне становище та зауважив, що SpaceX не змінила своїх стандартів для багатьох європейських країн, але змінила для Польщі.

"Коли ми подорожуватимемо за межі Європи, нам доведеться підписувати додаткові документи тощо. На мою думку, це скандал. Польщу не можна вважати країною другого сорту, якщо ми платимо, вони торгують на нашому ринку, а SpaceX заробляє тут гроші", – зауважив Гавковський.

Він додав, що якщо компанія швидко не відреагує та не повернеться до попередніх стандартів, польська влада може вдатися до економічних заходів у відповідь.

Польські користувачі матимуть додаткові вимоги

З 17 серпня польські користувачі тарифу Starlink Roam можуть зіткнутися з додатковими формальностями під час користування послугою за межами Європи.

Йдеться, зокрема, про необхідність повідомляти про поїздки та проходити додаткову перевірку документів.

Все через те, що в новій системі Польщу не включили до спільного європейського регіону, куди натомість компанія включила близько 35 країн Європи, зокрема Німеччину, Чехію, Словаччину, Угорщину, Естонію, Латвію, Данію, Грецію, Італію та Іспанію.

Окрім того, нові правила можуть мати не лише адміністративні, а й фінансові наслідки — у разі тривалої поїздки за кордон польські користувачі будуть змушені перейти на дорожчий тариф.

Зауважимо, Польща продовжує підтримку роботи терміналів Starlink в Україні, забезпечуючи безперебійний інтернет для лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури та прифронтових регіонів навіть під час блекаутів.

В кінці вересня 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні.