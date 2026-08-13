UGB та ЕКУ об’єднують зусилля для розвитку розподіленої генерації в українських громадах

UGB (Укргазбанк) та АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток та фінансування проєктів розподіленої генерації для територіальних громад, комунальних підприємств, об’єктів критичної інфраструктури, інших виробників та споживачів електроенергії.

Нова модель співпраці має допомогти вирішити одну з ключових проблем розвитку локальної генерації – не лише забезпечити доступ до фінансування, а й створити економічно життєздатну модель роботи енергетичного обладнання після його запуску.

У межах співпраці ЕКУ як агрегатор та національний оператор розподіленої генерації зможе забезпечувати повний супровід енергетичних проєктів – від попереднього економічного та ринкового аналізу до диспетчеризації, агрегування, балансування, продажу виробленої електроенергії та ринкової оптимізації роботи енергообладнання.

UGB, зі свого боку, опрацьовуватиме можливості фінансування таких проєктів та адаптації кредитних рішень до їхньої специфіки. Зокрема, банк розглядатиме можливість врахування довгострокових договорів з ЕКУ як одного з факторів стійкості моделі проєкту.

"Сьогодні енергетична стійкість громад залежить не лише від того, чи є в них генераційне обладнання. Важливо, щоб воно було запущене, працювало ефективно та мало зрозумілу економічну модель. Саме тому ми об’єднуємо фінансову експертизу UGB з ринковою та операційною експертизою ЕКУ. Наша мета – створити механізм, який допоможе громадам реалізовувати життєздатні проєкти розподіленої генерації та посилювати власну енергетичну стійкість", – зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління UGB.

Окремим напрямом співпраці стане запуск енергетичного обладнання, яке вже передане громадам або комунальним підприємствам, однак досі не використовується через відсутність фінансування монтажу, підключення чи введення в експлуатацію. Серед пріоритетних також визначено проєкти для підприємств водопостачання та водовідведення.

"Розподілена генерація має стати новою інфраструктурною основою енергетичної стійкості країни. Ринково-технічна платформа ЕКУ діє як єдиний операційний центр для громад та підприємств, забезпечуючи управління активами, їх ринкову інтеграцію та ефективну експлуатацію. Партнерство з UGB дозволить прискорити масштабування проектів розподіленої генерації і зробити їх доступними для громад по всій країні", – зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ.

Співпраця в рамках укладеного меморандуму між UGB та ЕКУ передбачає реалізацію спільних проєктів, включаючи аналіз, структурування та підготовку до фінансування. А також умови для побудови більш ефективного кредитного продукту для проєктів розподіленої генерації.

Також UGB та ЕКУ планують спільно опрацьовувати можливості залучення державних програм підтримки, ресурсів міжнародних фінансових організацій, донорського фінансування, а також гарантійних і страхових інструментів для покриття воєнних та інших катастрофічних ризиків.

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