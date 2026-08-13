Росіяни вдарили по локомотиву пасажирського потяга на Одещині: є загиблі

У четвер, 13 серпня, російський реактивний ударний БпЛА типу "Шахед" атакував пасажирський поїзд на Одещині. Внаслідок ворожого влучання в локомотив загинули машиніст та його помічник.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Попри смертельну загрозу, локомотивна бригада до останнього продовжувала вести поїзд, аби забезпечити безпеку людей.

За даними голови УЗ Олександра Перцовського, загрозу БпЛА зафіксувала моніторингова команда та дала команду на зупинку поїзда. У цей момент він заходив на станцію, щоб пасажири могли безпечно залишити вагони.

340 пасажирів та поїзну бригаду вдалося врятувати — серед них постраждалих немає. Людей евакуювали в безпечне місце, а для їхньої подальшої доставки до Одеси організували автобусні рейси.

В АТ "Укрзалізниця" висловили співчуття родинам загиблих залізничників:

"Сьогодні маємо страшну новину для залізничної родини. Наші колеги до останнього виконували свою роботу й робили все, щоб захистити людей, за яких відповідали. Схиляємо голови перед відданістю наших колег та зберігаємо пам'ять про них. Ми поруч із їхніми близькими та зробимо все можливе, щоб підтримати їх у цей надзвичайно важкий час", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, кілька днів тому на Дніпропетровщині російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. Пасажирів і поїзну бригаду встигли евакуювати з вагонів після попередження моніторингової групи про потенційну загрозу.