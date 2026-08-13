Колишній очільник Disney та брат зятя Трампа купують відомий баскетбольний клуб за $12,5 млрд

Американський баскетбольний клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" (Los Angeles Lakers) готують продати за $12,5 млрд. Покупцями виступають венчурний інвестор Джошуа Кушнер та колишній генеральний директор компанії Disney Боб Айґер. Угода стане найдорожчим продажем спортивної франшизи в історії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані ESPN.

Сума угоди у $12,5 млрд більш ніж на чверть перевищує попередній рекорд оцінки клубу ($10 млрд). Процес продажу ще має офіційно затвердити рада керуючих NBA, засідання якої заплановано на наступний місяць у Нью-Йорку.

Хто купує та продає легендарний клуб

Спочатку Кушнер та Айґер планували брати участь у створенні нової франшизи NBA у Лас-Вегасі, проте зрештою вирішили придбати "Лейкерс" у нинішнього власника Марка Волтера. Зазначимо, що Волтер викупив контрольний пакет акцій у сім'ї Басс лише минулого року за $10 млрд.

Деталі про нових власників та продавця:

Джошуа Кушнер: 41-річний засновник венчурної фірми Thrive Capital, а також брат Джареда Кушнера (зятя Дональда Трампа). Для завершення угоди з "Лейкерс" йому доведеться продати свою міноритарну частку в клубі "Маямі Хіт".

Боб Айґер: 75-річний ексочільник Disney, який цього року залишив свою посаду. Він разом із дружиною також володіє контрольним пакетом жіночого футбольного клубу Angel City FC.

Марк Волтер: збереже інші спортивні активи, зокрема частки в "Лос-Анджелес Доджерс", англійському "Челсі", а також автогоночні команди (включаючи Cadillac у Формулі-1).

"Лос-Анджелес Лейкерс" є однією з найуспішніших команд в історії Національної баскетбольної асоціації, маючи у своєму доробку 17 чемпіонських титулів ліги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції Disney підскочили на 4% завдяки стрімінгу та новій стратегії зростання. Медіагігант повідомив про фінансові результати, які виявилися кращими за очікування аналітиків Уолл-стріт.