Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Акції Disney підскочили на 4% завдяки стрімінгу та новій стратегії зростання

Disney
Акції Disney підскочили на 4% завдяки стрімінгу та новій стратегії зростання / Unsplash

Медіагігант Walt Disney повідомив про квартальні фінансові результати, які виявилися кращими за очікування Уолл-стріт. Зростання доходів забезпечили підрозділи стрімінгу та тематичних парків, що дозволило акціям компанії підскочити на понад 4% на премаркеті.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Це був перший повний звітний період для нового головного виконавчого директора Джоша Д’Амаро, який очолив компанію в середині березня. Новий керівник підтвердив прогноз, згідно з яким зростання прибутків має прискоритися у другому півріччі фінансового року.

Фінансові показники та успіхи підрозділів

За період з січня по березень Disney продемонструвала позитивну динаміку у ключових сферах діяльності.

Ключові цифри звіту:

  • Загальний прибуток: скоригований прибуток на акцію (EPS) склав $1,57 при очікуваних $1,49.
  • Виручка: компанія отримала $25,2 млрд доходу, перевершивши прогноз аналітиків у $24,78 млрд.
  • Розважальний сектор: операційний прибуток підрозділу зріс на 6% до $1,34 млрд завдяки збільшенню доходів від передплати на Disney+ та реклами.
  • Кінопрокат: успіху сприяли минулорічні хіти "Зоотрополіс 2" та "Аватар: Вогонь і попіл", які продовжували приносити стабільний дохід.
  • Парки та круїзи: операційний дохід дивізіону Experiences зріс на 5% через вищі витрати відвідувачів у США та популярність круїзних лайнерів.
  • Спортивний напрям: операційний прибуток ESPN знизився на 5% до $652 млн через вищі витрати на спортивні права та виробництво.

Джош Д’Амаро зазначив, що компанія фокусуватиметься на інвестиціях у контент, розширенні парків розваг та впровадженні штучного інтелекту для оптимізації медіабізнесу. За його прогнозом, зростання прибутку на акцію за підсумками 2026 фінансового року має сягнути близько 12%.

Нагадаємо, YouTube обігнав Disney, Paramount і Warner Bros за доходом від реклами у 2025 році. Торік платформа YouTube заробила на рекламі $40,4 млрд, що перевищило сукупні рекламні доходи найбільших традиційних медіахолдингів світу.

Автор:
Максим Кольц