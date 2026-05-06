Акції Disney підскочили на 4% завдяки стрімінгу та новій стратегії зростання

Медіагігант Walt Disney повідомив про квартальні фінансові результати, які виявилися кращими за очікування Уолл-стріт. Зростання доходів забезпечили підрозділи стрімінгу та тематичних парків, що дозволило акціям компанії підскочити на понад 4% на премаркеті.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Це був перший повний звітний період для нового головного виконавчого директора Джоша Д’Амаро, який очолив компанію в середині березня. Новий керівник підтвердив прогноз, згідно з яким зростання прибутків має прискоритися у другому півріччі фінансового року.

Фінансові показники та успіхи підрозділів

За період з січня по березень Disney продемонструвала позитивну динаміку у ключових сферах діяльності.

Ключові цифри звіту:

Загальний прибуток: скоригований прибуток на акцію (EPS) склав $1,57 при очікуваних $1,49.

Виручка: компанія отримала $25,2 млрд доходу, перевершивши прогноз аналітиків у $24,78 млрд.

Розважальний сектор: операційний прибуток підрозділу зріс на 6% до $1,34 млрд завдяки збільшенню доходів від передплати на Disney+ та реклами.

Кінопрокат: успіху сприяли минулорічні хіти "Зоотрополіс 2" та "Аватар: Вогонь і попіл", які продовжували приносити стабільний дохід.

Парки та круїзи: операційний дохід дивізіону Experiences зріс на 5% через вищі витрати відвідувачів у США та популярність круїзних лайнерів.

Спортивний напрям: операційний прибуток ESPN знизився на 5% до $652 млн через вищі витрати на спортивні права та виробництво.

Джош Д’Амаро зазначив, що компанія фокусуватиметься на інвестиціях у контент, розширенні парків розваг та впровадженні штучного інтелекту для оптимізації медіабізнесу. За його прогнозом, зростання прибутку на акцію за підсумками 2026 фінансового року має сягнути близько 12%.

