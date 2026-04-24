Світовий медіагігант за $110 млрд: акціонери Warner Bros. підтримали злиття з Paramount

Warner Bros.
Акціонери Warner Bros. підтримали злиття з Paramount / Depositphotos

Акціонери медіаконгломерату Warner Bros. Discovery Inc. переважною більшістю голосів схвалили угоду про поглинання компанією Paramount Skydance Corp. Вартість транзакції оцінюється у вражаючі 110 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg

Незважаючи на протести голлівудської спільноти, власники акцій підтримали створення нового гіганта індустрії розваг. Після завершення угоди акціонери Warner Bros. отримають по $31 готівкою за кожну звичайну акцію.

Ключові аспекти та перешкоди угоди

Попри зелене світло від інвесторів, шлях до фінального злиття залишається непростим:

  • Антимонопольний контроль: угода перебуває на стадії перевірки регуляторами в США та ЄС. Якщо транзакцію заблокують, Paramount доведеться сплатити $7 млрд штрафу.
  • Спротив Голлівуду: понад 4 000 представників індустрії, серед яких Хоакін Фенікс та Брайан Кренстон, виступили проти об'єднання, побоюючись масових звільнень та монополізації ринку.
  • Політичний тиск: сенаторка Елізабет Воррен назвала угоду "антимонопольною катастрофою" і закликала прокурорів штатів зупинити процес.

Доля топ-менеджменту та плани на майбутнє

Цікаво, що акціонери одночасно проголосували проти компенсаційного пакета для гендиректора Warner Bros. Девіда Заслава. Він оцінювався у понад $500 млн, що викликало критику консультативних фірм. Втім, це голосування має лише рекомендаційний характер.

Зі свого боку, очільник Paramount Девід Еллісон запевнив, що планує нарощувати виробництво контенту до 30 фільмів на рік і збереже стратегію ексклюзивних кінотеатральних релізів тривалістю щонайменше 45 днів.

Нагадаємо, раніше Netflix відмовився від придбання Warner Bros. Discovery, поступившись Paramount. Стримінговий гігант вирішив не підвищувати свою ставку після фінальної пропозиції конкурентів, яка перевищила позначку в $110 млрд.

Автор:
Максим Кольц