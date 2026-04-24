Мировой медиагигант за $110 млрд: акционеры Warner Bros. поддержали слияние с Paramount

Акционеры медиаконгломерата Warner Bros. Discovery Inc. подавляющим большинством голосов было одобрено соглашение о поглощении компанией Paramount Skydance Corp. Стоимость транзакции оценивается в 110 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Несмотря на протесты голливудского сообщества, владельцы акций поддержали создание нового гиганта индустрии развлечений. После завершения сделки акционеры Warner Bros. получат по $31 наличными деньгами за каждую обычную акцию.

Ключевые аспекты и препятствия сделки

Несмотря на зеленый свет от инвесторов, путь к финальному слиянию остается непростым:

Антимонопольный контроль: соглашение находится в стадии проверки регуляторами в США и ЕС. Если транзакцию заблокируют, Paramount придется уплатить $7 млрд штрафа.

Сопротивление Голливуда: более 4 000 представителей индустрии, среди которых Хоакин Феникс и Брайан Кренстон, выступили против объединения, опасаясь массовых увольнений и монополизации рынка.

Политическое давление: сенатор Элизабет Уоррен назвала соглашение "антимонопольной катастрофой" и призвала прокуроров штатов остановить процесс.

Доля топ-менеджмента и планы на будущее

Любопытно, что акционеры одновременно проголосовали против компенсационного пакета для гендиректора Warner Bros. Дэвида Заслава. Он оценивался более чем в $500 млн, что вызвало критику консультативных фирм. Впрочем, это голосование носит только рекомендательный характер.

Со своей стороны глава Paramount Дэвид Эллисон заверил, что планирует наращивать производство контента до 30 фильмов в год и сохранит стратегию эксклюзивных кинотеатральных релизов продолжительностью не менее 45 дней.

Напомним, ранее Netflix отказался от покупки Warner Bros. Discovery, уступив Paramount. Стриминговый гигант решил не повышать свою ставку после финального предложения конкурентов, превысившего отметку в $110 млрд.