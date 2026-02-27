Paramount побеждает: Netflix отказался от покупки Warner Bros. Discovery

Компания Netflix официально отказалась повышать ставку за активы Warner Bros. Discovery, уступив право выкупа Paramount Skydance. Сумма финального предложения Paramount составила 111 млрд долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

"Мы всегда были дисциплинированными, и по цене, необходимой для того, чтобы соответствовать последнему предложению Paramount Skydance, соглашение больше не является финансово привлекательным, поэтому мы отказываемся соответствовать предложению Paramount Skydance", — говорится в совместном заявлении главных исполнительных директоров Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса.

Консультанты Netflix отметили нерациональность дальнейшей борьбы. Основной причиной отказа стала готовность миллиардера Ларри Эллисона, стоящего за Paramount Skydance, платить цену, не соответствующую экономической модели Netflix. Инвесторы стримингового гиганта отреагировали на это решение положительно, поскольку компания избежала чрезмерной долговой нагрузки при покупке студийных активов и франшиз, таких как "Бэтмен" и "Игра престолов".

Раньше Warner Bros. сообщила, что пересмотренная ставка Paramount составляет 31 доллар за акцию, тогда как Netflix предлагал 27,75 доллара. Общая сумма предложения от Paramount Skydance составила 111 миллиардов долларов, что значительно превышает предварительную оценку активов компанией Netflix в 82,7 миллиарда долларов.

Совет директоров Warner Bros. Discovery должен завершить юридические процедуры с Netflix и официально утвердить слияние с Paramount Skydance. Генеральный директор Warner Дэвид Заслав подтвердил готовность к сотрудничеству, отметив, что объединение создаст дополнительную ценность для акционеров.

Ранее сообщалось, что Netflix рефинансировал часть своего мостового кредита в размере 59 млрд долларов, привлеченного для финансирования потенциального приобретения кино-, телевизионных и стриминговых активов Warner Bros. Discovery.